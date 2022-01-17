Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет
Бывший президент и нынешний депутат Верховной Рады Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс.
Источник: собственный корреспондент Украинской правды из Варшавы
Детали: Пятый президент улыбается и фотографируется с прохожими.
Порошенко сопровождают супруга Марина, а также народные депутаты из его партии Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.
Кроме того, с ним летят его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.
На контроле возникла толкотня из-за журналистов.
Лидер "Европейской солидарности" сказал, что сон у него был хороший и волноваться нечего.
Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту Варшави і чекає на літак в Україну pic.twitter.com/KKLX6TUYwu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
"Настрій гарний" - Порошенко в аеропорту Варшави pic.twitter.com/ZSfS4ForUL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Позже Порошенко с командой сел на автобус, который повез их к самолету на посадку.
В конце концов, пятый президент сел в самолет. Вилет в 7:40 по Киеву.
Что предшествовало: Порошенко ранее говорил, что собирается 17 января в 9:10 вернуться из ЕС в Киев.
17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.