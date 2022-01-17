Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет

Бывший президент и нынешний депутат Верховной Рады Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс.

Источник: собственный корреспондент Украинской правды из Варшавы

Детали: Пятый президент улыбается и фотографируется с прохожими.

фото: Севгиль Мусаева, УП

Порошенко сопровождают супруга Марина, а также народные депутаты из его партии Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.

Кроме того, с ним летят его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

Порошенко с Голованем и Новиковым фото: Севгиль Мусаева, УП

На контроле возникла толкотня из-за журналистов.

Порошенко с женой Мариной ждет паспортного контроля фото: Севгіль Мусаєва, УП

Лидер "Европейской солидарности" сказал, что сон у него был хороший и волноваться нечего.

Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту Варшави і чекає на літак в Україну pic.twitter.com/KKLX6TUYwu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Присел выпить кофе с круасаном в объятиях любимой фото: Севгіль Мусаєва, УП

"Настрій гарний" - Порошенко в аеропорту Варшави pic.twitter.com/ZSfS4ForUL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

фото: Севгіль Мусаєва, УП

Позже Порошенко с командой сел на автобус, который повез их к самолету на посадку.

фото: Севгіль Мусаєва, УП

В конце концов, пятый президент сел в самолет. Вилет в 7:40 по Киеву.

Что предшествовало: Порошенко ранее говорил, что собирается 17 января в 9:10 вернуться из ЕС в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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