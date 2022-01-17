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Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет

Понедельник, 17 января 2022, 06:26
Петр Порошенко шагает по терминалу, фото: Севгиль Мусаева, УП

Бывший президент и нынешний депутат Верховной Рады Петр Порошенко прибыл в аэропорт столицы Польши Варшавы для регистрации на рейс.

Источник: собственный корреспондент Украинской правды из Варшавы

Детали: Пятый президент улыбается и фотографируется с прохожими.

 
фото: Севгиль Мусаева, УП

Порошенко сопровождают супруга Марина, а также народные депутаты из его партии Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.

Кроме того, с ним летят его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

 
Порошенко с Голованем и Новиковым
фото: Севгиль Мусаева, УП

На контроле возникла толкотня из-за журналистов.

 
Порошенко с женой Мариной ждет паспортного контроля
фото: Севгіль Мусаєва, УП

Лидер "Европейской солидарности" сказал, что сон у него был хороший и волноваться нечего.

Присел выпить кофе в объятиях любимой
Присел выпить кофе с круасаном в объятиях любимой
фото: Севгіль Мусаєва, УП

 
фото: Севгіль Мусаєва, УП

Позже Порошенко с командой сел на автобус, который повез их к самолету на посадку.

 
фото: Севгіль Мусаєва, УП

В конце концов, пятый президент сел в самолет. Вилет в 7:40 по Киеву.

 

Что предшествовало: Порошенко ранее говорил, что собирается 17 января в 9:10 вернуться из ЕС в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Севгиль Мусаева, УП
Темы: ПорошенкоПольшаавиа


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