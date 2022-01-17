Порошенко вилетів до України

Петро Порошенко і його дружина Марина, Фото з його Twitter

П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко вилетів рейсом "Варшава-Київ" і зараз прямує на батьківщину.

Джерело: власні кореспонденти Української правди

Деталі: В Україні на Порошенка чекають в аеропорту "Жуляни" (імені Сікорського). Тут зібралося близько 300 людей. Мітингувальники з партійною символікою групами стоять перед аеропортом.

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Фото: Ельдар Сарахман, УП

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Також, колона автомобілів з прихильниками експрезидента вишикувалася перед в'їздом до терміналу.

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Біля аеропорту багато поліції.

Фото: Ельдар Сарахман, УП

Що передувало: Порошенко раніше казав, що збирається 17 січня о 9:10 повернутися з ЄС у Київ.

ВІДЕО ДНЯ

17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

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