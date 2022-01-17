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Порошенко вилетів до України

Понеділок, 17 січня 2022, 07:00
Порошенко вилетів до України
Петро Порошенко і його дружина Марина, Фото з його Twitter

П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко вилетів рейсом "Варшава-Київ" і зараз прямує на батьківщину.

Джерело: власні кореспонденти Української правди

Деталі: В Україні на Порошенка чекають в аеропорту "Жуляни" (імені Сікорського). Тут зібралося близько 300 людей. Мітингувальники з партійною символікою групами стоять перед аеропортом.

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Фото: Ельдар Сарахман, УП
 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Також, колона автомобілів з прихильниками експрезидента вишикувалася перед в'їздом до терміналу.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Біля аеропорту багато поліції.

 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Що передувало: Порошенко раніше казав, що збирається 17 січня о 9:10 повернутися з ЄС у Київ.

ВІДЕО ДНЯ

17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Севгіль Мусаєва, Ельдар Сарахман, УП
Теми: Порошенкоавіа
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