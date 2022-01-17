Порошенко вылетел в Украину
Понедельник, 17 января 2022, 08:00
Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко вылетел рейсом "Варшава-Киев" и сейчас направляется в Украину.
Источник: собственные корреспонденты Украинской правды
Детали: В Украине Порошенко ждут в аэропорту "Жуляны" (имени Сикорского). Здесь собралось около 300 человек. Митингующие с партийной символикой группами стоят перед аэропортом.
Также колонна автомобилей со сторонниками экс-президента выстроилась перед въездом в терминал.
У аэропорта много полиции.
Что предшествовало: Порошенко ранее говорил, что собирается 17 января в 9:10 вернуться из ЕС в Киев.
17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Севгиль Мусаева, Эльдар Сарахман, УП