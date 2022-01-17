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Порошенко вылетел в Украину

Понедельник, 17 января 2022, 08:00
Петр Порошенко и его жена Марина, Фото c его Twitter

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко вылетел рейсом "Варшава-Киев" и сейчас направляется в Украину.

Источник: собственные корреспонденты Украинской правды

Детали: В Украине Порошенко ждут в аэропорту "Жуляны" (имени Сикорского). Здесь собралось около 300 человек. Митингующие с партийной символикой группами стоят перед аэропортом.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП
 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Также колонна автомобилей со сторонниками экс-президента выстроилась перед въездом в терминал.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

У аэропорта много полиции.

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Что предшествовало: Порошенко ранее говорил, что собирается 17 января в 9:10 вернуться из ЕС в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Севгиль Мусаева, Эльдар Сарахман, УП
Темы: Порошенкоавиа


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