Порошенко вылетел в Украину

Петр Порошенко и его жена Марина, Фото c его Twitter

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко вылетел рейсом "Варшава-Киев" и сейчас направляется в Украину.

Источник: собственные корреспонденты Украинской правды

Детали: В Украине Порошенко ждут в аэропорту "Жуляны" (имени Сикорского). Здесь собралось около 300 человек. Митингующие с партийной символикой группами стоят перед аэропортом.

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Фото: Эльдар Сарахман, УП

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Также колонна автомобилей со сторонниками экс-президента выстроилась перед въездом в терминал.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

У аэропорта много полиции.

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Что предшествовало: Порошенко ранее говорил, что собирается 17 января в 9:10 вернуться из ЕС в Киев.

ВИДЕО ДНЯ

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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