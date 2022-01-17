Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву

Понеділок, 17 січня 2022, 11:11
Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву
Фото УП

Адвокати Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації шляхом купівлі вугілля на окупованих територіях України у 2014-2015 роках. 

Джерело: адвокат Ігор Головань у ході засідання суду

Пряма мова Голованя: "Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка  про підозру. 

Реклама:

Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили".

Деталі: Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.

Суд оголосив перерву до 14:00.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: "Українська правда" публікувала повний текст підозри Петру Порошенкові 20 грудня 2021 року – того ж дня, коли Держбюро розслідувань заявило, що звинувачує п'ятого президента України у держзраді. 

Передісторія:

  • 20 грудня 2021 року колишньому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку не отримаєте. Захист експрезидента відповідає на підозру в держзраді

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Контрабанда вугілля з Донбасу оточенням Медведчука

Олена Рощенко, УП
Теми: Порошенкосуддержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
Усі новини...
Реклама: