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Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву

Понеділок, 17 січня 2022, 12:11
Фото УП

Адвокати Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації шляхом купівлі вугілля на окупованих територіях України у 2014-2015 роках. 

Джерело: адвокат Ігор Головань у ході засідання суду

Пряма мова Голованя: "Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка  про підозру. 

Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили".

Деталі: Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.

Суд оголосив перерву до 14:00.

Нагадаємо: "Українська правда" публікувала повний текст підозри Петру Порошенкові 20 грудня 2021 року – того ж дня, коли Держбюро розслідувань заявило, що звинувачує п'ятого президента України у держзраді. 

Передісторія:

  • 20 грудня 2021 року колишньому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

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Олена Рощенко, УП
Теми: Порошенкосуддержзрада
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