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Адвокаты настаивают, что Порошенко не подозреваемый. Суд объявил перерыв

Понедельник, 17 января 2022, 11:11
Адвокаты настаивают, что Порошенко не подозреваемый. Суд объявил перерыв
Фото УП

Адвокаты Петра Порошенко в Печерском райсуде Киева заявили, что формально он не является подозреваемым по делу о государственной измене и содействии террористической организации путем покупки угля на оккупированных территориях Украины в 2014-2015 годах.

Источник: адвокат Игорь Головань в ходе заседания суда

Прямая речь Голованя: "Защитникам не могут быть поняты процессуальные права и обязанности на том основании, что Порошенко Петр Алексеевич не имеет статуса подозреваемого в этом производстве. Мы не видели ни одного документа, подтверждающего сообщение Порошенко о подозрении.

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Единственный документ, который мы когда-то видели – и я его даже публиковал в сети: это письмо с подписью от лица Бондаренко, в котором не заполнены графы фамилия, время и дата. Следовательно, никакого документа или иного доказательства, подтверждающего факт сообщения Порошенко о подозрении, не существует. Мы его, во всяком случае, не видели".

Детали: Позже адвокат экс-президента попросил 2-3 часа на ознакомление с делом.

Суд объявил перерыв до 14.00.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: "Украинская правда" публиковала полный текст подозрения Петру Порошенко 20 декабря 2021 года – в тот же день, когда Госбюро расследований заявило, что обвиняет пятого президента Украины в госизмене.

Предыстория:

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Чтобы Порошенко стал политэмигрантом – такого подарка под елку не получите. Защита экс-президента отвечает на подозрение в госизмене

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Алена Рощенко, УП
Темы: Порошенкосудгосизмена
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