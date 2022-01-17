Адвокаты настаивают, что Порошенко не подозреваемый. Суд объявил перерыв

Адвокаты Петра Порошенко в Печерском райсуде Киева заявили, что формально он не является подозреваемым по делу о государственной измене и содействии террористической организации путем покупки угля на оккупированных территориях Украины в 2014-2015 годах.

Источник: адвокат Игорь Головань в ходе заседания суда

Прямая речь Голованя: "Защитникам не могут быть поняты процессуальные права и обязанности на том основании, что Порошенко Петр Алексеевич не имеет статуса подозреваемого в этом производстве. Мы не видели ни одного документа, подтверждающего сообщение Порошенко о подозрении.

Единственный документ, который мы когда-то видели – и я его даже публиковал в сети: это письмо с подписью от лица Бондаренко, в котором не заполнены графы фамилия, время и дата. Следовательно, никакого документа или иного доказательства, подтверждающего факт сообщения Порошенко о подозрении, не существует. Мы его, во всяком случае, не видели".

Детали: Позже адвокат экс-президента попросил 2-3 часа на ознакомление с делом.

Суд объявил перерыв до 14.00.

Напомним: "Украинская правда" публиковала полный текст подозрения Петру Порошенко 20 декабря 2021 года – в тот же день, когда Госбюро расследований заявило, что обвиняет пятого президента Украины в госизмене.

Предыстория:

20 декабря 2021 года бывшему президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря, тогда как он был в Европе.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

6 января 2022 года стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

17 января Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев, из аєропорта отправился в суд, где ему должні избрать меру пресечения

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