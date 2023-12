Главою Європарламенту обрали Роберту Метсолу з Мальти

Європейський парламент у вівторок у першому турі обрав нову главу, яка замінить на посту Давіда Сассолі після його смерті.

Депутати 458 голосами підтримали кандидатуру віцеспікерки парламенту Роберту Метсолу з Мальти, яка тимчасово керувала органом після смерті Сассолі. Вона вважлася найбільш імовірною претенденткою на посаду глави Європарламенту, одного з керівних органів Євросоюзу.

42-річну Метсолу підтримували правоцентристи та консерватори, а також багато центристів. Час обрання Метсоли не пов’язаний зі смертю Сассолі, оскільки у будь-якому випадку він мав піти з посади наприкінці січня за угодою про розподіл влади.

Нову очільницю ЄП привіта з обранням глава МЗС Дмитро Кулеба.

Congratulations to Roberta Metsola @RobertaMetsola on her election as President of the European Parliament. Wishing all the success and looking forward to fruitful cooperation in developing a stronger and safer Europe.