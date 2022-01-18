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Главою Європарламенту обрали Роберту Метсолу з Мальти

Вівторок, 18 січня 2022, 11:56
Главою Європарламенту обрали Роберту Метсолу з Мальти
Роберта Метсола фото: сайт roberta metsola

Європейський парламент у вівторок у першому турі обрав нову главу, яка замінить на посту Давіда Сассолі після його смерті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутати 458 голосами підтримали кандидатуру віцеспікерки парламенту Роберту Метсолу з Мальти, яка тимчасово керувала органом після смерті Сассолі. Вона вважлася найбільш імовірною претенденткою на посаду глави Європарламенту, одного з керівних органів Євросоюзу.

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42-річну Метсолу підтримували правоцентристи та консерватори, а також багато центристів. Час обрання Метсоли не пов’язаний зі смертю Сассолі, оскільки у будь-якому випадку він мав піти з посади наприкінці січня за угодою про розподіл влади.

Нову очільницю ЄП привіта з обранням глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Вітаю Роберту Метсолу з обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємось на плідну співпрацю у розвитку сильнішої та безпечнішої Європи", - зазначив міністр у Twitter.

Метсола у свої 43 роки є наймолодшою ​​людиною в історії на чолі Європарламенту і першою жінкою за 20 років. Вона належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), тоді як Сассолі був членом політичного угруповання лівоцентристських соціалістів і демократів (S&D).

Метсола - мати чотирьох дітей і рішуча противниця абортів. Вона є депутаткою Європейського парламенту з 2013 року. 

Теми: Європарламентвиборипрезидент
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