Понад 10 мільйонів українців мають COVID-сертифікати про вакцинацію – МОЗ

Більше 10 мільйонів громадян України згенерували цифрові COVID-сертифікати у додатку "Дія".

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Дослівно: "Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Національною службою здоров'я України у 2021 році".

Деталі: Зокрема 9,6 мільйонів українців мають "зелені" сертифікати про вакцинацію двома дозами проти COVID-19, а 483 тисячі – "жовті" сертифікати про одну дозу щеплення.

Крім того, близько 300 тисяч людей згенерували цифрові довідки про одужання від коронавірусу, і ще 14 тисяч українців наразі мають електронний документ про негативний результат ПЛР-тесту.

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