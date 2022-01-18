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Понад 10 мільйонів українців мають COVID-сертифікати про вакцинацію – МОЗ

Вівторок, 18 січня 2022, 16:31
Понад 10 мільйонів українців мають COVID-сертифікати про вакцинацію – МОЗ
Фото: портал "Дія"

Більше 10 мільйонів громадян України згенерували цифрові COVID-сертифікати у додатку "Дія".

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я

Дослівно: "Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Національною службою здоров'я України у 2021 році".

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Деталі: Зокрема 9,6 мільйонів українців мають "зелені" сертифікати про вакцинацію двома дозами проти COVID-19, а 483 тисячі – "жовті" сертифікати про одну дозу щеплення.

Крім того, близько 300 тисяч людей згенерували цифрові довідки про одужання від коронавірусу, і ще 14 тисяч українців наразі мають електронний документ про негативний результат ПЛР-тесту.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку січня МОЗ та Мінцифри анонсували розробку сертифікатів про третю бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Однак термін дії COVID-сертифікатів зменшать з 365 до 270 днів.
  • Водночас, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали вже понад 14 мільйонів українців.
  • Третє бустерне щеплення розпочали робити 8 січня. За менш, ніж два тижні, бустер отримали вже понад 100 тисяч українців.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019ДіяМОЗкоронавірус
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