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Более 10 миллионов украинцев имеют COVID-сертификаты о вакцинации – Минздрав

Вторник, 18 января 2022, 16:31
Более 10 миллионов украинцев имеют COVID-сертификаты о вакцинации – Минздрав
Фото: портал "Дия"

Более 10 миллионов граждан Украины сгенерировали цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія".

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения

Дословно: "Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, которые мы реализовали совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и НСЗУ Национальной службой здоровья Украины в 2021 году".

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Детали: В частности, 9,6 миллионов украинцев имеют "зеленые" сертификаты о вакцинации двумя дозами против COVID-19, а 483 тысячи - "желтые" сертификаты об одной дозе прививки.

Кроме того, около 300 тысяч человек сгенерировали цифровые справки о выздоровлении от коронавируса, и еще 14 тысяч украинцев, на данный момент, имеют электронный документ об отрицательном результате ПЦР-теста.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале января Минздрав и Минцифры анонсировали разработку сертификатов о третьей бустерной дозе вакцины против COVID-19. Однако срок действия COVID-сертификатов уменьшат с 365 до 270 дней.
  • В то же время, первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 14 миллионов украинцев.
  • Третью бустерную прививку начали делать всем желающим 8 января. За менее чем две недели бустер получили уже более 100 тысяч украинцев.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019ДіяМинздравкоронавирус
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