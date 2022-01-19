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Блінкен: Безкарність дій Росії проти України відкриє скриньку Пандори

Середа, 19 січня 2022, 10:40
Фото з сайту Атлантичної ради

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що, якщо залишити дії Росії проти України без реакції, це розв'яже руки іншим автократіям та підірве демократію в усьому світі. 

Джерело: Блінкен у відеокоментарі для Pod Save America

Пряма мова: "Багато американців питають, чому ми так сфокусовані на України, чому це важливо. Звісно, Україна важлива сама по собі. Ми багато років підтримували її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Ви чули цю формулу багато разів.

Але це також більше за Україну. Бо ось що відбувається: одна країна, Росія, своїми діями каже, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою, може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати до союзів, а не люди цієї країни через їхній обраний уряд".

Деталі: Блінкен зазначив, що Росія воліє мати сфери впливу і схиляти сусідів до своєї волі, а не їхнього вибору. 

Пряма мова: "Якщо ми залишимо це безкарним, я гадаю, ми відкриємо велику скриньку Пандори. І це стосується не лише України. Інші автократичні країни світу, такі як Росія, скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії.

Ось чому це важливо: від індивідууму на Майдані до чогось, що впливає на американців і людей всього світу". 

Цьому передувало: 18 січня у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

19 січня Блінкен прилетів до України, перед цим Київ таємно відвідував голова ЦРУ, який зустрічався із презилентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками.

Передісторія: 

  • Вранці 18 січня Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сєрґєю Лаврову для обговрення безпекової ситуації з російськими вйськами вздовж українських кордонів. Блінкен повторив, що США пропонують розв’язати ситуацію через дипломатичні перемовини. Крім того, Блінкен наголосив, що будь-які рішення про європейську безпеку не можливо ухвалювати без участі представників України та країн Європи.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні заявив, що НАТО готові продовжувати спілкуватися з Росією щодо безпекових питань, зокрема обопільного зменшення балістичних ракет та військових навчань.
  • Увечері 17 січня Велика Британія повідомила, що надасть Україні протитанкові гранатомети новітньої розробки. Вранці 18 січня британські військові літаки доставили перші партії озброєння до Києва. Росія відреагувала, що це є "надзвичайно небезпечними кроками, які не сприяють зниженню напруги в регіоні".
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Теми: СШАРосія
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