Блінкен: Безкарність дій Росії проти України відкриє скриньку Пандори

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що, якщо залишити дії Росії проти України без реакції, це розв'яже руки іншим автократіям та підірве демократію в усьому світі.

Джерело: Блінкен у відеокоментарі для Pod Save America

Пряма мова: "Багато американців питають, чому ми так сфокусовані на України, чому це важливо. Звісно, Україна важлива сама по собі. Ми багато років підтримували її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Ви чули цю формулу багато разів.

Але це також більше за Україну. Бо ось що відбувається: одна країна, Росія, своїми діями каже, що може просто змінювати межі своїх сусідів силою, може вирішувати за своїх сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати до союзів, а не люди цієї країни через їхній обраний уряд".

Деталі: Блінкен зазначив, що Росія воліє мати сфери впливу і схиляти сусідів до своєї волі, а не їхнього вибору.

Пряма мова: "Якщо ми залишимо це безкарним, я гадаю, ми відкриємо велику скриньку Пандори. І це стосується не лише України. Інші автократичні країни світу, такі як Росія, скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії.

Ось чому це важливо: від індивідууму на Майдані до чогось, що впливає на американців і людей всього світу".

