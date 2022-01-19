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Блинкен: Безнаказанность действий России против Украины откроет ящик Пандоры

Среда, 19 января 2022, 09:40
Блинкен: Безнаказанность действий России против Украины откроет ящик Пандоры
Фото с сайта Атлантического совета

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что если оставить действия России против Украины без реакции, это развяжет руки другим автократиям и подорвет демократию во всем мире.

Источник: Блинкен в видеокомментарии для Pod Save America

Прямая речь: "Многие американцы спрашивают, почему мы так сфокусированы на Украине, почему это важно. Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Вы слышали эту формулу много раз.

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Но это также больше, чем Украина. Ибо вот что происходит: одна страна, Россия, своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через их избранное правительство".

Детали: Блинкен отметил, что Россия хочет иметь сферы влияния и склонять соседей к своей воле, а не их выбору.

Прямая речь: "Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры. И это касается не только Украины. Другие автократические страны мира, такие как Россия, скажут: мы тоже будем так делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии

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Вот почему это важно: от индивидуума на Майдане до чего-то, что влияет на американцев и людей всего мира".

Этому предшествовало: 18 января в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

19 января Блинкен прилетел в Украину, перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с презилентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Предыстория: 

  • Утром 18 января Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения ситуации касательно российский войск, сосредоточенных вдоль украинских границ. Блинкен повторил, что США предлагают разрешить ситуацию через дипломатические переговоры. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что любое решение о европейской безопасности невозможно принимать без участия представителей Украины и стран Европы.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине заявил, что НАТО готовы продолжать общаться с Россией по вопросам безопасности, в частности обоюдного уменьшения баллистических ракет и военных учений.
  • Вечером 17 января Великобритания сообщила, что предоставит Украине противотанковые гранатометы новейшей разработки. Утром 18 января британские военные самолеты доставили первые партии вооружения в Киев. Россия отреагировала, что это "чрезвычайно опасные шаги, которые не способствуют снижению напряжения в регионе".
  • Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Темы: СШАРосcия
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