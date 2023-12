Блинкен: Безнаказанность действий России против Украины откроет ящик Пандоры

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что если оставить действия России против Украины без реакции, это развяжет руки другим автократиям и подорвет демократию во всем мире.

Источник: Блинкен в видеокомментарии для Pod Save America

Прямая речь: "Многие американцы спрашивают, почему мы так сфокусированы на Украине, почему это важно. Конечно, Украина важна сама по себе. Мы много лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. Вы слышали эту формулу много раз.

Но это также больше, чем Украина. Ибо вот что происходит: одна страна, Россия, своими действиями говорит, что может просто менять границы своих соседей силой, может решать за своих соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы, а не люди этой страны через их избранное правительство".

Детали: Блинкен отметил, что Россия хочет иметь сферы влияния и склонять соседей к своей воле, а не их выбору.

Прямая речь: "Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры. И это касается не только Украины. Другие автократические страны мира, такие как Россия, скажут: мы тоже будем так делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии

Вот почему это важно: от индивидуума на Майдане до чего-то, что влияет на американцев и людей всего мира".

