Білий дім налаштований "песимістично": США подумують виділити Україні більше зброї – CNN

ЗЕЛЕНСЬКИЙ І БАЙДЕН У БІЛОМУ ДОМІ, 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант надання Україні більшої кількості зброї для спротиву російській окупації.

Джерело: CNN

Деталі: За словами джерел, ці обговорення відображають "песимістичний настрій" в адміністрації Байдена після переговорів із російськими офіційними особами.

Наголошується, що переговори не призвели до прориву, оскільки Росія продовжила нарощувати чисельність військ на кордоні з Україною за останні кілька днів.

Крім розгляду того, як допомогти українським військовим відбити вторгнення РФ, США оцінюють варіанти зміцнення здатності українських сил протистояти потенційній російській окупації.

Високопоставлений представник США зазначив, що йдеться про забезпечення української армії додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin та зенітно-ракетними комплексами, які, ймовірно, надійдуть від союзників з НАТО.

Ця новина з'явилася напередодні особистої зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Женеві у п'ятницю.

Високопосадовець Держдепартаменту сказав, що запланована зустріч "припускає, що, можливо, дипломатія не померла".

Байден заявив, що питання про відправку американських військ до України для ведення війни з Росією виключено. Але сили спеціальних операцій уже переміщуються для навчання українських сил.

"Ми розглядаємо низку варіантів допомоги у захисті України", - сказав журналістам високопосадовець адміністрації. Це може включати додаткові продажі оборонної зброї, "поради" та "допомога Україні в тому, щоб вона могла продовжувати боротьбу проти більшої російської військової присутності".

У Білому домі стверджували, що Росія може будь-якої миті вторгнутися в Україну, зокрема з території Білорусі.

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