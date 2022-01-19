Білий дім налаштований "песимістично": США подумують виділити Україні більше зброї – CNN
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає варіант надання Україні більшої кількості зброї для спротиву російській окупації.
Джерело: CNN
Деталі: За словами джерел, ці обговорення відображають "песимістичний настрій" в адміністрації Байдена після переговорів із російськими офіційними особами.
Наголошується, що переговори не призвели до прориву, оскільки Росія продовжила нарощувати чисельність військ на кордоні з Україною за останні кілька днів.
Крім розгляду того, як допомогти українським військовим відбити вторгнення РФ, США оцінюють варіанти зміцнення здатності українських сил протистояти потенційній російській окупації.
Високопоставлений представник США зазначив, що йдеться про забезпечення української армії додатковими боєприпасами, мінометами, протитанковими ракетами Javelin та зенітно-ракетними комплексами, які, ймовірно, надійдуть від союзників з НАТО.
Ця новина з'явилася напередодні особистої зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Женеві у п'ятницю.
Високопосадовець Держдепартаменту сказав, що запланована зустріч "припускає, що, можливо, дипломатія не померла".
Байден заявив, що питання про відправку американських військ до України для ведення війни з Росією виключено. Але сили спеціальних операцій уже переміщуються для навчання українських сил.
"Ми розглядаємо низку варіантів допомоги у захисті України", - сказав журналістам високопосадовець адміністрації. Це може включати додаткові продажі оборонної зброї, "поради" та "допомога Україні в тому, щоб вона могла продовжувати боротьбу проти більшої російської військової присутності".
У Білому домі стверджували, що Росія може будь-якої миті вторгнутися в Україну, зокрема з території Білорусі.
Передісторія:
- Вранці 18 січня Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову для обговрення безпекової ситуації з російськими вйськами вздовж українських кордонів. Блінкен повторив, що США пропонують розв’язати ситуацію через дипломатичні перемовини. Крім того, Блінкен наголосив, що будь-які рішення про європейську безпеку не можливо ухвалювати без участі представників України та країн Європи.
- 19 січня Блінкен відвідає Київ для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорюватимуть ситуацію з російськими військами на українських кордонах. Також держсекретар планує зустрітися з американськими дипломатами та їхніми родинами в Києві, щоби обговорити плани евакуації американських громадян в разі нападу Росії. Перед цим Київ таємно відвідував голова ЦРУ, який зустрічався з Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні заявив, що НАТО готові продовжувати спілкуватися з Росією щодо безпекових питань, зокрема обопільного зменшення балістичних ракет та військових навчань.
- Увечері 17 січня Велика Британія повідомила, що надасть Україні протитанкові гранатомети новітньої розробки. Вранці 18 січня британські військові літаки доставили перші партії озброєння до Києва. Росія відреагувала, що це є "надзвичайно небезпечними кроками, які не сприяють зниженню напруги в регіоні".
- Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".