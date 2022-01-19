Белый дом настроен "пессимистично": США подумывают выделить Украине больше оружия – CNN
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант предоставления Украине большего количества оружия для сопротивления российской оккупации.
Источник: CNN
Детали: По словам источников, эти обсуждения отражают "чувство пессимизма" в администрации Байдена после переговоров с российскими официальными лицами.
Отмечается, что переговоры не привели к прорыву, поскольку Россия продолжила наращивать численность войск на границе с Украиной в последние несколько дней.
Помимо рассмотрения того, как помочь украинским военным отразить вторжение, США оценивают варианты укрепления способности украинских сил противостоять потенциальной российской оккупации.
Высокопоставленный представитель США отметил, что речь идет об обеспечение украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитно-ракетными комплексами, которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО.
Эта новость появилась накануне личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве в пятницу.
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что запланированная встреча "предполагает, что, возможно, дипломатия не умерла".
Байден заявил, что вопрос об отправке американских войск в Украину для ведения войны с Россией исключен. Но силы специальных операций уже перемещаются в страну и из страны для обучения украинских сил.
"Мы рассматриваем ряд вариантов помощи в защите Украины", — сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации. Это может включать в себя дополнительные продажи оборонительного оружия, "советы" и "помощь Украине в том, чтобы она могла продолжать борьбу против более крупного обычного российского военного присутствия".
В Белом доме утверждали, что Россия может в любой момент вторгнуться в Украину, в том числе с территории Беларуси.
Предыстория:
- Утром 18 января Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения ситуации касательно российский войск, сосредоточенных вдоль украинских границ. Блинкен повторил, что США предлагают разрешить ситуацию через дипломатические переговоры. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что любое решение о европейской безопасности невозможно принимать без участия представителей Украины и стран Европы.
- 19 января Блинкен посетит Киев для личной встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой будут обсуждать ситуацию с российскими войсками на украинских границах. Госсекретарь планирует встретиться с американскими дипломатами и их семьями в Киеве, чтобы обсудить планы эвакуации американских граждан в случае нападения России. Перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с Зеленским и другими украинскими чиновниками.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Берлине заявил, что НАТО готовы продолжать общаться с Россией по вопросам безопасности, в частности обоюдного уменьшения баллистических ракет и военных учений.
- Вечером 17 января Великобритания сообщила, что предоставит Украине противотанковые гранатометы новейшей разработки. Утром 18 января британские военные самолеты доставили первые партии вооружения в Киев. Россия отреагировала, что это "чрезвычайно опасные шаги, которые не способствуют снижению напряжения в регионе".
- Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".