Белый дом настроен "пессимистично": США подумывают выделить Украине больше оружия – CNN

ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН В БЕЛОМ ДОМЕ, 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА. ФОТО: ПРЕСЛУЖБА ОПУ

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант предоставления Украине большего количества оружия для сопротивления российской оккупации.

Источник: CNN

Детали: По словам источников, эти обсуждения отражают "чувство пессимизма" в администрации Байдена после переговоров с российскими официальными лицами.

Отмечается, что переговоры не привели к прорыву, поскольку Россия продолжила наращивать численность войск на границе с Украиной в последние несколько дней.

Помимо рассмотрения того, как помочь украинским военным отразить вторжение, США оценивают варианты укрепления способности украинских сил противостоять потенциальной российской оккупации.

Высокопоставленный представитель США отметил, что речь идет об обеспечение украинской армии дополнительными боеприпасами, минометами, противотанковыми ракетами Javelin и зенитно-ракетными комплексами, которые, вероятно, поступят от союзников по НАТО.

Эта новость появилась накануне личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве в пятницу.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сказал, что запланированная встреча "предполагает, что, возможно, дипломатия не умерла".

Байден заявил, что вопрос об отправке американских войск в Украину для ведения войны с Россией исключен. Но силы специальных операций уже перемещаются в страну и из страны для обучения украинских сил.

"Мы рассматриваем ряд вариантов помощи в защите Украины", — сказал журналистам высокопоставленный представитель администрации. Это может включать в себя дополнительные продажи оборонительного оружия, "советы" и "помощь Украине в том, чтобы она могла продолжать борьбу против более крупного обычного российского военного присутствия".

В Белом доме утверждали, что Россия может в любой момент вторгнуться в Украину, в том числе с территории Беларуси.

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