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Прихильники Порошенка пішли на Банкову

Середа, 19 січня 2022, 14:34
Прихильники Порошенка пішли на Банкову
Фото Назарія Мазилюка, УП

Прихильники п’ятого президента Петра Порошенка з-під суду вирушили до Офісу президента, що на вулиці Банковій.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Після оголошення рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенкові мітингувальники вишикувалися у колону і вирушили до Банкової. 

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Фото Дмитра Ларіна, УП

Люди несуть великий банер "Не грайте з Порохом" і вигукують "Володя, ми до тебе йдемо". 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Самого Порошенка серед них немає.

З якою метою люди йдуть на Банкову і як довго планують там мітингувати, невідомо. 

ВІДЕО ДНЯ

За порядком біля Офісу президента слідкують правоохоронці. 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка 

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Ірина Балачук, УП
Теми: Порошенкомітинги
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