Прихильники Порошенка пішли на Банкову

Прихильники п’ятого президента Петра Порошенка з-під суду вирушили до Офісу президента, що на вулиці Банковій.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Після оголошення рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенкові мітингувальники вишикувалися у колону і вирушили до Банкової.

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Фото Дмитра Ларіна, УП

Люди несуть великий банер "Не грайте з Порохом" і вигукують "Володя, ми до тебе йдемо".

Фото Дмитра Ларіна, УП

Самого Порошенка серед них немає.

З якою метою люди йдуть на Банкову і як довго планують там мітингувати, невідомо.

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За порядком біля Офісу президента слідкують правоохоронці.

Фото Дмитра Ларіна, УП

Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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