Прихильники Порошенка пішли на Банкову
Прихильники п’ятого президента Петра Порошенка з-під суду вирушили до Офісу президента, що на вулиці Банковій.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Після оголошення рішення суду про обрання запобіжного заходу Порошенкові мітингувальники вишикувалися у колону і вирушили до Банкової.
Люди несуть великий банер "Не грайте з Порохом" і вигукують "Володя, ми до тебе йдемо".
Самого Порошенка серед них немає.
З якою метою люди йдуть на Банкову і як довго планують там мітингувати, невідомо.
За порядком біля Офісу президента слідкують правоохоронці.
Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.
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Передісторія:
- П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.