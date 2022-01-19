Сторонники Порошенко пошли на Банковую
Сторонники пятого президента Петра Порошенко из-под суда пошли к Офису президента, что на улице Банковой.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: После объявления решения суда об избрании меры пресечения Порошенко, митингующие выстроились в колонну и двинулись на Банковую.
Люди несут большой баннер "Не играйте с Порохом" и выкрикивают "Володя, мы к тебе идем".
Самого Порошенко среди них нет.
С какой целью люди идут на Банковую и как долго там планируют митинговать, неизвестно.
За порядком возле Офиса президента следят правоохранители.
Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
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Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
- 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.