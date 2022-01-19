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Сторонники Порошенко пошли на Банковую

Среда, 19 января 2022, 14:34
Сторонники Порошенко пошли на Банковую
Фото Назария Мазылюка, УП

Сторонники пятого президента Петра Порошенко из-под суда пошли к Офису президента, что на улице Банковой.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: После объявления решения суда об избрании меры пресечения Порошенко, митингующие выстроились в колонну и двинулись на Банковую. 

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Фото Дмитрия Ларина, УП

Люди несут большой баннер "Не играйте с Порохом" и выкрикивают "Володя, мы к тебе идем". 

 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Самого Порошенко среди них нет.

С какой целью люди идут на Банковую и как долго там планируют митинговать, неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

За порядком возле Офиса президента следят правоохранители. 

 
Фото Дмитрия Ларина, УП

Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенкомитинги
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