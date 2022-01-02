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AFP: Кількість Covid-випадків у Європі сягнула 100 мільйонів

Неділя, 2 січня 2022, 07:30
ФОТО: GETTY IMAGES

У Європі з початку пандемії зафіксовано понад 100 млн випадків коронавірусу.

Джерело: підрахунок AFP

Деталі: Європейський регіон, що включає 52 країни та території від узбережжя Атлантичного океану до Азербайджану та Росії, за останні два роки зафіксував 100 074 753 випадки зараження COVID-19.

Це еквівалентно більш ніж третині з 288 279 803 випадків, зареєстрованих у всьому світі з моменту спалаху пандемії наприкінці 2019 року в Китаї.

З інфікувань в Європі лише за останні сім днів було зареєстровано понад 4,9 млн випадків, при цьому 17 із 52 країн або територій побили свій попередній рекорд випадків за один тиждень. Зокрема тільки у Франції за минулий тиждень було понад мільйон нових випадків, що еквівалентно 10% усіх позитивних випадків, виявлених Францією з початку пандемії.

Країни з найвищим у світі коефіцієнтом зараження на 100 тисяч жителів – всі європейські. Найгірша ситуація в Данії – 2045, далі Кіпр (1969) і Ірландія (1964).

Водночас, смертність від коронавірусу в Європі зменшується. Протягом минулого тижня в Європі реєструвалося в середньому 3413 смертей від коронавірусу на день, що на 7% менше, ніж минулого тижня. У найгіршому випадку в січні минулого року в середньому було  5735 смертей на день.

61% європейців повністю вакциновані.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Теми: коронавірусЄвропа


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