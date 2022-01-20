Зеленський: Очікую, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі
Президент Володимир Зеленський розраховує, що результатом переговорів з Росією буде деескалація ситуації на кордоні з Україною, і що РФ гарантуватиме досягнення миру на Донеччині та Луганщині.
Джерело: Зеленський під час відеозвернення в рамках підготовки П’ятої Конференції з питань реформ в Україні
Пряма мова Зеленського: "Події, які останніми тижнями розгортаються довкола України, вкотре засвідчили унікальну роль України для Європи і її майбутнього. Ці події підтверджують, що всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.
Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших перемовин з Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі".
Деталі: Президент підкреслив, що попри всі труднощі, які доводиться долати, Україна залишається країною свободи і надії.
Цьому передувало: У Білому домі заявили, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент, і що перетин кордону російськими військами буде розцінено як вторгнення.
Водночас президент США Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.
Передісторія:
- Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України.
- За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.
- Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".