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Зеленський: Очікую, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі

Четвер, 20 січня 2022, 12:38
Зеленський: Очікую, що перемовини з Росією призведуть до деескалації на Донбасі
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський розраховує, що результатом переговорів з Росією буде деескалація ситуації на кордоні з Україною, і що РФ гарантуватиме досягнення миру на Донеччині та Луганщині.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення в рамках підготовки П’ятої Конференції з питань реформ в Україні

Пряма мова Зеленського: "Події, які останніми тижнями розгортаються довкола України, вкотре засвідчили унікальну роль України для Європи і її майбутнього. Ці події підтверджують, що всеосяжна безпека в Європі неможлива без відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

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Я очікую, що результатом наших спільних зусиль, наших перемовин з Російською Федерацією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі".

Деталі: Президент підкреслив, що попри всі труднощі, які доводиться долати, Україна залишається країною свободи і надії.

Цьому передувало: У Білому домі заявили, що Росія може напасти на Україну в будь-який момент, і що перетин кордону російськими військами буде розцінено як вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас президент США Джо Байден вважає, що президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.

Передісторія:

  • Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України. 
  • За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийРосіявійнаДонбас
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