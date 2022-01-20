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Зеленский: Ожидаю, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

Четверг, 20 января 2022, 13:38
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что результатом переговоров с Россией будет деэскалация ситуации на границе с Украиной, и что РФ будет гарантировать достижение мира в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Зеленский во время видеообращения в рамках подготовки Пятой Конференции по вопросам реформ в Украине

Прямая речь Зеленского: "События, которые в последние недели разворачиваются вокруг Украины, в очередной раз показали уникальную роль Украины для Европы и ее будущего. Эти события подтверждают, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе".

Детали: Президент подчеркнул, что, несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, Украина остается страной свободы и надежды.

Что было раньше: В Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и что пересечение границы российскими войсками будет расценено как вторжение.

В то же время, президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.

Предыстория: 

  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. 
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
  • По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийРосcиявойнаДонбасс


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