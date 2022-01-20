Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Ожидаю, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

Четверг, 20 января 2022, 12:38
Зеленский: Ожидаю, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что результатом переговоров с Россией будет деэскалация ситуации на границе с Украиной, и что РФ будет гарантировать достижение мира в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Зеленский во время видеообращения в рамках подготовки Пятой Конференции по вопросам реформ в Украине

Прямая речь Зеленского: "События, которые в последние недели разворачиваются вокруг Украины, в очередной раз показали уникальную роль Украины для Европы и ее будущего. Эти события подтверждают, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Реклама:

Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе".

Детали: Президент подчеркнул, что, несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, Украина остается страной свободы и надежды.

Что было раньше: В Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и что пересечение границы российскими войсками будет расценено как вторжение.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.

Предыстория: 

  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. 
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
  • По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийРосcиявойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Партнеры пообещали Украине больше "гепардов" для защиты энергосети – президент
Украина начнет переговоры с Японией о "гарантиях безопасности" – Зеленский
Зеленский поручил обновить систему профессиональных праздников: Смешивание смыслов
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: