Зеленский: Ожидаю, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что результатом переговоров с Россией будет деэскалация ситуации на границе с Украиной, и что РФ будет гарантировать достижение мира в Донецкой и Луганской областях.

Источник: Зеленский во время видеообращения в рамках подготовки Пятой Конференции по вопросам реформ в Украине

Прямая речь Зеленского: "События, которые в последние недели разворачиваются вокруг Украины, в очередной раз показали уникальную роль Украины для Европы и ее будущего. Эти события подтверждают, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Я ожидаю, что результатом наших общих усилий, наших переговоров с Российской Федерацией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством России достижения мира на Донбассе".

Детали: Президент подчеркнул, что, несмотря на все трудности, которые приходится преодолевать, Украина остается страной свободы и надежды.

Что было раньше: В Белом доме заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент, и что пересечение границы российскими войсками будет расценено как вторжение.

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В то же время, президент США Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.

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