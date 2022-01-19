Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війни – Байден

У ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації, президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.

Джерело: трансляція пресконференції Байдена на youtube-каналі Білого дому

Пряма мова журналіста New York Times: "Після зустрічі з Путіним у Женеві в червні 2021 року, ви сказали, що Путін точно не хоче повернення стану Холодної війни в стосунках між США і Росією. З того часу він зібрав 100 тисяч солдатів уздовж кордонів України, і державний секретар США сказав, що напад Росії може статися будь-якої миті.

Чи вірите ви досі, що Путіну не треба війна і чи змінилось загалом ваше ставлення до Путіна в останні місяці?"

Пряма мова Байдена: "Моя відповідь: я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше.

По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення (повномасштабної військової агресії проти України – ред.).

Я вважаю, що йому дуже важко звикнути до того, що він вважає найбільшою трагедією в історії Росії – кінцем СРСР. Він намагається знайти місце Росії в цьому світі між Китаєм і Заходом.

Я би не зміг сказати, що Путін знає, чого він хоче і що він збирається робити. Я здогадуюсь, що він вдасться до якихось дій. Тепер він змушений щось вдіяти".

Деталі: На думку Байдена, російська економіка надто залежна від продажу енергоносіїв на європейському ринку, тому тривала дестабілізація, зокрема припинення економічних стосунків між ЄС і Росією, США й Росією, буде дуже болючою для самих росіян.

Байден також наголосив, що США підготували "настільки болючий" пакет санкцій, що ніколи досі не застосовували проти Росії. І в разі повномасштабного вторгнення Росії доведеться мати справу із серйозним падінням економіки РФ та втратою своїх фінансових ресурсів, зокрема, російські банки втратять можливості здійснювати міжнародні платежі.

Президент США наполягає, що він особисто попередив Путіна і дав зрозуміти масштаб цих санкцій у ході перемовин із ним у грудні.

На уточнювальне питання журналіста про можливу реакцію США на можливі "менш масштабні" форми агресії Росії, зокрема кібератаки, Байден відповів, що США вдаватиметься до таких самих засобів, в тому числі у сфері кібербезпеки.

Крім того, він наголосив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України на тлі агресії Росії. Президент США сказав, що його адміністрація скерувала пакет допомоги Україні із засобами оборони на суму близько $60 мільйонів.

Передісторія: