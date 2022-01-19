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Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війни – Байден

Середа, 19 січня 2022, 22:53
Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війни – Байден
Джо Байден. Фото: Getty Images

У ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації, президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.

Джерело: трансляція пресконференції Байдена на youtube-каналі Білого дому

Пряма мова журналіста New York Times: "Після зустрічі з Путіним у Женеві в червні 2021 року, ви сказали, що Путін точно не хоче повернення стану Холодної війни в стосунках між США і Росією. З того часу він зібрав 100 тисяч солдатів уздовж кордонів України, і державний секретар США сказав, що напад Росії може статися будь-якої миті.

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Чи вірите ви досі, що Путіну не треба війна і чи змінилось загалом ваше ставлення до Путіна в останні місяці?"

Пряма мова Байдена: "Моя відповідь: я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше.

По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, я думаю, він буде перевіряти нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо він не змінить свої наміри вже зараз. І я думаю, він все життя шкодуватиме за таке рішення (повномасштабної військової агресії проти України – ред.).

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Я вважаю, що йому дуже важко звикнути до того, що він вважає найбільшою трагедією в історії Росії – кінцем СРСР. Він намагається знайти місце Росії в цьому світі між Китаєм і Заходом.

Я би не зміг сказати, що Путін знає, чого він хоче і що він збирається робити. Я здогадуюсь, що він вдасться до якихось дій. Тепер він змушений щось вдіяти".

Деталі: На думку Байдена, російська економіка надто залежна від продажу енергоносіїв на європейському ринку, тому тривала дестабілізація, зокрема припинення економічних стосунків між ЄС і Росією, США й Росією, буде дуже болючою для самих росіян.

Байден також наголосив, що США підготували "настільки болючий" пакет санкцій, що ніколи досі не застосовували проти Росії. І в разі повномасштабного вторгнення Росії доведеться мати справу із серйозним падінням економіки РФ та втратою своїх фінансових ресурсів, зокрема, російські банки втратять можливості здійснювати міжнародні платежі.

Президент США наполягає, що він особисто попередив Путіна і дав зрозуміти масштаб цих санкцій у ході перемовин із ним у грудні.

На уточнювальне питання журналіста про можливу реакцію США на можливі "менш масштабні" форми агресії Росії, зокрема кібератаки, Байден відповів, що США вдаватиметься до таких самих засобів, в тому числі у сфері кібербезпеки.

Крім того, він наголосив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України на тлі агресії Росії. Президент США сказав, що його адміністрація скерувала пакет допомоги Україні із засобами оборони на суму близько $60 мільйонів.

Передісторія:

  • Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України. У Білому домі вважають, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті. Цього тижня Державний департамент США планував запровадити санкції проти щонайменше чотирьох ватажків російських незаконних формувань – так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.
  • 19 січня комуністи на чолі з Геннадієм Зюгановим у Держдумі Росії офіційно звернулися до Путіна з проханням анексувати до складу Росії тимчасово окуповані території східних областей України.
  • Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві. Держсекретар сказав президенту, що Путін може вжити агресивні військові заходи проти України "в дуже стислі терміни".
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Денис Карловський, УП
Теми: БайденПутінРосіяСШАвійна
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