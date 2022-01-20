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Будь-який перетин кордону військами РФ буде розцінений як "вторгнення" – Білий дім

Четвер, 20 січня 2022, 03:19
Псакі, фото: Getty Images

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, посилаючись на слова президента США Джо Байдена, що перетин кордону "російськими військами буде розцінений як вторгнення".

Джерело: Білий дім

Пряма мова: "Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перейдуть через український кордон, це буде розцінено як вторгнення, яке зіткнеться із швидкою та жорсткою відповіддю Сполучених Штатів і наших союзників".

Деталі: Псакі уточнила, що Байден знає з досвіду, "що у росіян є великий досвід агресії, який, крім військових дій, включає кібератаки та воєнізовану тактику".

Як зазначають у Білому домі, Байден підтвердив, що на "акти російської агресії чекає рішуча взаємна та єдина відповідь".

Передісторія:

  • Американські журналісти зі своїх джерел дізналися, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована дуже песимістично через нарощування російських військ поблизу України та всерйоз розглядають збільшення поставок зброї до України. У Білому домі вважають, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті. Цього тижня Державний департамент США планував запровадити санкції проти щонайменше чотирьох ватажків російських незаконних формувань – так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.
  • 19 січня комуністи на чолі з Геннадієм Зюгановим у Держдумі Росії офіційно звернулися до Путіна з проханням анексувати до складу Росії тимчасово окуповані території східних областей України.
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".
  • У ході пресконференції до першої річниці своєї інавґурації, президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну в Європі.

Українська правда
Теми: БайденРосіявійна
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