Будь-який перетин кордону військами РФ буде розцінений як "вторгнення" – Білий дім
Четвер, 20 січня 2022, 02:19
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, посилаючись на слова президента США Джо Байдена, що перетин кордону "російськими військами буде розцінений як вторгнення".
Джерело: Білий дім
Пряма мова: "Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перейдуть через український кордон, це буде розцінено як вторгнення, яке зіткнеться із швидкою та жорсткою відповіддю Сполучених Штатів і наших союзників".
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Деталі: Псакі уточнила, що Байден знає з досвіду, "що у росіян є великий досвід агресії, який, крім військових дій, включає кібератаки та воєнізовану тактику".
Як зазначають у Білому домі, Байден підтвердив, що на "акти російської агресії чекає рішуча взаємна та єдина відповідь".
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Українська правда