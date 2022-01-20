Будь-який перетин кордону військами РФ буде розцінений як "вторгнення" – Білий дім

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, посилаючись на слова президента США Джо Байдена, що перетин кордону "російськими військами буде розцінений як вторгнення".

Джерело: Білий дім

Пряма мова: "Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перейдуть через український кордон, це буде розцінено як вторгнення, яке зіткнеться із швидкою та жорсткою відповіддю Сполучених Штатів і наших союзників".

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Деталі: Псакі уточнила, що Байден знає з досвіду, "що у росіян є великий досвід агресії, який, крім військових дій, включає кібератаки та воєнізовану тактику".

Як зазначають у Білому домі, Байден підтвердив, що на "акти російської агресії чекає рішуча взаємна та єдина відповідь".

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