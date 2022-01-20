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Загроза вибуху на літаку з білорусом Протасевичем була "свідомо неправдивою" – ICAO 

Четвер, 20 січня 2022, 14:08
Фото AFP via Getty Images

Загроза вибуху, яку білоруська влада використала для виправдання примусової посадки літака "Ryanair" із Романом Протасевичем у Мінську, була "свідомо неправдивою", йдеться в доповіді Агенції ООН із цивільної авіації (ICAO).

Джерело: "Радіо Свобода", пресреліз ICAO 

Дослівно: "Оскільки ані бомби, ані доказів її існування не було знайдено під час огляду перед вильотом з Афін, Греція, а також після обшуків літака в Білорусі та Литві, вважається, що загроза вибуху була свідомо неправдивою".

Деталі: Проте жодна особа чи держава не були ідентифіковані як джерело незаконного обману, відзначають експерти ICAO. 

Білоруська влада не співпрацювала із розслідуванням, приховувала важливу інформацію від групи з розшуку фактів і не зберігала важливу інформацію.

Звіт про обставини переривання 23 травня 2021 року рейсу Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі, на шляху з Афін до Вільнюса, базується на даних, які країни надали ІCАО, і включає оперативні деталі, технічний аналіз різних заходів і прийнятих рішень.

17 січня звіт ICAO щодо рейсу FR4978 став доступним для всіх 193 держав-членів ІCАО, включаючи 36 держав, які зараз обрані до Ради ІСАО.

31 січня представники Ради офіційно розглянуть подальші дії агенції з цього приоду, а також розглянуть запит Білорусі щодо незаконності санкцій, які були накладені іншими державами та ЄС на неї після тієї події.

Передісторія:

  • 23 травня 2021 року в аеропорту "Мінськ" незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Посадка була зумовлена тим, що надійшло повідомлення про мінування. Втім воно виявилося хибним.
  • З цього літака білоруські силовики зняли Романа Протасевича та його дівчину – росіянку Софію Сапегу.
  • Їх рештували, а згодом перевели під домашній арешт. Парі інкримінують кілька статей.
  • У грудні 2021 року колишній диспетчер мінського аеропорту розповів розвідувальними органам Польщі, що приземлення літака Ryanair з Протасевичем здійснював офіцер білоруського КДБ
  • Згодом білоруський держканал ОНТ показав сюжет, у якому заяви польських спецслужб назвали "брехнею та монтажем".

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Теми: авіаБілорусьопозиціяЄвропа
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