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Угроза взрыва на самолете с белорусом Протасевичем была "заведомо ложной" – ICAO

Четверг, 20 января 2022, 13:08
Угроза взрыва на самолете с белорусом Протасевичем была заведомо ложной – ICAO
Фото AFP via Getty Images

Угроза взрыва, использованная белорусскими властями для оправдания принудительной посадки самолета "Ryanair" с Романом Протасевичем в Минске, была "заведомо ложной", говорится в докладе Агентства ООН по гражданской авиации (ICAO).

Источник: "Радио Свобода", пресс-релиз ICAO

Дословно: "Поскольку ни бомбы, ни доказательства ее существования не были найдены при осмотре перед вылетом из Афин, Греция, а также после обысков самолета в Беларуси и Литве, считается, что угроза взрыва была заведомо ложной".

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Детали: Однако ни один человек или государство не были идентифицированы как источник незаконного обмана, отмечают эксперты ICAO.

Белорусские власти не сотрудничали с расследованием, скрывали важную информацию от группы по розыску фактов и не хранили важную информацию.

Отчет об обстоятельствах прерывания 23 мая 2021 года рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси, на пути из Афин в Вильнюс, базируется на данных и информации, предоставленных странами ICAO, и включает оперативные детали, технический анализ различных мер и принятых решений.

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17 января отчет ICAO относительно рейса FR4978 стал доступен всем 193 государствам-членам ICAO, включая 36 государств, которые сейчас избраны в Совет ICAO.

31 января представители Совета официально рассмотрят дальнейшие действия агентства по этому поводу, а также рассмотрят запрос Беларуси относительно незаконности санкций, которые были наложены другими государствами и ЕС на нее после того события.

Предыстория:

  • 23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.
  • С этого самолета белорусские силовики сняли Романа Протасевича и его девушку – россиянку Софию Сапегу. 
  • Их арестовали, а впоследствии перевели под домашний арест. Паре инкриминируют несколько статей.
  • В декабре 2021 года бывший диспетчер минского аэропорта рассказал разведывательным органам Польши, что приземление самолета Ryanair с Протасевичем осуществлял офицер белорусского КГБ.
  • Позже белорусский госканал ОНТ показал сюжет, в котором заявления польских спецслужб назвали "ложью и монтажом".

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Темы: авиаБеларусьоппозицияЕвропа
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