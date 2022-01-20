Угроза взрыва на самолете с белорусом Протасевичем была "заведомо ложной" – ICAO
Угроза взрыва, использованная белорусскими властями для оправдания принудительной посадки самолета "Ryanair" с Романом Протасевичем в Минске, была "заведомо ложной", говорится в докладе Агентства ООН по гражданской авиации (ICAO).
Источник: "Радио Свобода", пресс-релиз ICAO
Дословно: "Поскольку ни бомбы, ни доказательства ее существования не были найдены при осмотре перед вылетом из Афин, Греция, а также после обысков самолета в Беларуси и Литве, считается, что угроза взрыва была заведомо ложной".
Детали: Однако ни один человек или государство не были идентифицированы как источник незаконного обмана, отмечают эксперты ICAO.
Белорусские власти не сотрудничали с расследованием, скрывали важную информацию от группы по розыску фактов и не хранили важную информацию.
Отчет об обстоятельствах прерывания 23 мая 2021 года рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси, на пути из Афин в Вильнюс, базируется на данных и информации, предоставленных странами ICAO, и включает оперативные детали, технический анализ различных мер и принятых решений.
17 января отчет ICAO относительно рейса FR4978 стал доступен всем 193 государствам-членам ICAO, включая 36 государств, которые сейчас избраны в Совет ICAO.
31 января представители Совета официально рассмотрят дальнейшие действия агентства по этому поводу, а также рассмотрят запрос Беларуси относительно незаконности санкций, которые были наложены другими государствами и ЕС на нее после того события.
Предыстория:
- 23 мая 2021 года в аэропорту "Минск" незапланированно сел самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Посадка была обусловлена тем, что поступило сообщение о минировании. Впрочем, оно оказалось ложным.
- С этого самолета белорусские силовики сняли Романа Протасевича и его девушку – россиянку Софию Сапегу.
- Их арестовали, а впоследствии перевели под домашний арест. Паре инкриминируют несколько статей.
- В декабре 2021 года бывший диспетчер минского аэропорта рассказал разведывательным органам Польши, что приземление самолета Ryanair с Протасевичем осуществлял офицер белорусского КГБ.
- Позже белорусский госканал ОНТ показал сюжет, в котором заявления польских спецслужб назвали "ложью и монтажом".
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