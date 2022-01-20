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Пішов у відпустку суддя, який оголосив запобіжний захід Порошенку

Четвер, 20 січня 2022, 14:17
Пішов у відпустку суддя, який оголосив запобіжний захід Порошенку
Суддя Соколов. Фото novyny.live

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який обирав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду, 20 січня перебуває у відпустку.

Джерело: прессекретар суду Віталій Чергавий у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чергавого: "Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Просто зараз у відпустці. Що буде завтра, я коментувати не можу, завтра буде завтра".

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Деталі: Чергавий відмовився коментувати, на скільки днів суддя пішов у відпустку і з якої причини.

Він зазначив, що таку інформацію можуть надати тільки у відповідь на письмовий запит.

"Українська правда" надіслала відповідний запит.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Ірина Балачук, УП
Теми: судПорошенко
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