Пішов у відпустку суддя, який оголосив запобіжний захід Порошенку

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Олексій Соколов, який обирав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду, 20 січня перебуває у відпустку.

Джерело: прессекретар суду Віталій Чергавий у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чергавого: "Сьогодні суддя перебуває у відпустці. Просто зараз у відпустці. Що буде завтра, я коментувати не можу, завтра буде завтра".

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Деталі: Чергавий відмовився коментувати, на скільки днів суддя пішов у відпустку і з якої причини.

Він зазначив, що таку інформацію можуть надати тільки у відповідь на письмовий запит.

"Українська правда" надіслала відповідний запит.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

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