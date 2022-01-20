Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ушел в отпуск судья, огласивший меру пресечения Порошенко

Четверг, 20 января 2022, 14:17
Ушел в отпуск судья, огласивший меру пресечения Порошенко
Судья Соколов. Фото novyny.live

Следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, избиравший меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене, 20 января находится в отпуске.

Источник: пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чергавого: "Сегодня судья находится в отпуске. Прямо сейчас в отпуске. Что будет завтра, я комментировать не могу, завтра будет завтра".

Реклама:

Детали: Чергавый отказался комментировать, на сколько дней судья ушел в отпуск и по какой причине.

Он отметил, что такую ​​информацию могут предоставить только в ответ на письменный запрос.

"Украинская правда" направила соответствующий запрос.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Читайте также: "История "государственной измены" Порошенко

Чтобы Порошенко стал политэмигрантом – такого подарка под елку не получите. Защита экс-президента отвечает на подозрение в госизмене

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Петр Порошенко: Зеленский – человек неадекватный и это опасно для страны

Порошенко возвращается. Его ждет дело о госизмене. Онлайн

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Ирина Балачук, УП
Темы: судПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
суд
Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона
На пути произвола (у) НАПК
Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: