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Ушел в отпуск судья, огласивший меру пресечения Порошенко

Четверг, 20 января 2022, 15:17
Судья Соколов. Фото novyny.live

Следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, избиравший меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене, 20 января находится в отпуске.

Источник: пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чергавого: "Сегодня судья находится в отпуске. Прямо сейчас в отпуске. Что будет завтра, я комментировать не могу, завтра будет завтра".

Детали: Чергавый отказался комментировать, на сколько дней судья ушел в отпуск и по какой причине.

Он отметил, что такую ​​информацию могут предоставить только в ответ на письменный запрос.

"Украинская правда" направила соответствующий запрос.

Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Ирина Балачук, УП
Темы: судПорошенко


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