Ушел в отпуск судья, огласивший меру пресечения Порошенко
Следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, избиравший меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о государственной измене, 20 января находится в отпуске.
Источник: пресс-секретарь суда Виталий Чергавый в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Чергавого: "Сегодня судья находится в отпуске. Прямо сейчас в отпуске. Что будет завтра, я комментировать не могу, завтра будет завтра".
Детали: Чергавый отказался комментировать, на сколько дней судья ушел в отпуск и по какой причине.
Он отметил, что такую информацию могут предоставить только в ответ на письменный запрос.
"Украинская правда" направила соответствующий запрос.
Что было раньше: Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
Читайте также: "История "государственной измены" Порошенко
Чтобы Порошенко стал политэмигрантом – такого подарка под елку не получите. Защита экс-президента отвечает на подозрение в госизмене
Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко
Петр Порошенко: Зеленский – человек неадекватный и это опасно для страны
Порошенко возвращается. Его ждет дело о госизмене. Онлайн
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
- 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.