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В окупованому Криму також "мінують" школи

П'ятниця, 21 січня 2022, 08:07
В окупованому Криму також мінують школи
Фото з Telegram Адміністрації Сімферополя

В окупованому кримському місті Сімферополь 21 січня скасували заняття у школах після численних анонімних повідомлень про нібито закладені в навчальних закладах вибухові пристрої.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на в.о. голови адміністрації Сімферополя Максима Балахонова

Пряма мова: "Прийнято рішення щодо скасування занять сьогодні у всіх школах Сімферополя".

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Деталі: Повідомлення про "мінування" надійшли в п'ятницю вранці електронною поштою, повідомило джерело в екстрених службах окупованого півострова.

За його словами, загалом анонімні листи отримали близько 20 шкіл. Спочатку повідомлялося про 10 шкіл.

Проводиться евакуація людей та перевірка приміщень.

ВІДЕО ДНЯ

18 січня невідомий повідомив про "мінування" шкіл у Севастополі, а 19 січня учнів Керченського політеху евакуювали через повідомлення про закладену бомбу.

Нагадаємо: У січні у багатьох містах України надходять повідомлення про нібито "мінування" шкіл, у деяких містах школи перевели у дистанційний формат через регулярність таких повідомлень. Також у Києві "мінували" станції метро й суди, школи, вокзалаеропорти й ТРЦ.

Теми: мінуванняКримосвіта
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