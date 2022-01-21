Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В оккупированном Крыму тоже "минируют" школы

Пятница, 21 января 2022, 09:07
Фото из Telegram Администрации Симферополя

В оккупированном крымском городе Симферополь 21 января отменили занятия в школах после многочисленных анонимных сообщении о якобы заложенных в учебных учреждениях взрывных устройствах.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на и.о. главы администрации Симферополя Максима Балахонова 

Прямая речь: "Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя".

Детали: Сообщения о "минировании" поступили в пятницу утром по электронной почте, сообщил источник в экстренных службах оккупированного полуострова.

По его словам, в общей сложности анонимные письма получили около 20 школ. Изначально сообщалось о 10-ти школах.  

Проводится эвакуация людей и проверка помещений. 

18 января неизвестный сообщил о "минировании" школ в Севастополе, а 19 января учащихся Керченского политеха эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.

Напомним: В январе во многих городах Украины приходят сообщения о якобы "минировании" школ, в некоторых городах школы перевели в дистанционный формат из-за регулярности таких сообщений. Также в Киеве "минировали" станции метро и суды, школы, вокзалаэропорты и ТРЦ.

Темы: минированиеКрымобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
минирование
Из-за постоянных "минирований" школы Николаева и Черкасс переходят на дистанционку
В Киеве ищут взрывчатку в двух судах и в 46 школах
За вечер "минируют" третью станцию киевского метро
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...