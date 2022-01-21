В оккупированном Крыму тоже "минируют" школы

В оккупированном крымском городе Симферополь 21 января отменили занятия в школах после многочисленных анонимных сообщении о якобы заложенных в учебных учреждениях взрывных устройствах.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на и.о. главы администрации Симферополя Максима Балахонова

Прямая речь: "Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя".

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Детали: Сообщения о "минировании" поступили в пятницу утром по электронной почте, сообщил источник в экстренных службах оккупированного полуострова.

По его словам, в общей сложности анонимные письма получили около 20 школ. Изначально сообщалось о 10-ти школах.

Проводится эвакуация людей и проверка помещений.

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18 января неизвестный сообщил о "минировании" школ в Севастополе, а 19 января учащихся Керченского политеха эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.

Напомним: В январе во многих городах Украины приходят сообщения о якобы "минировании" школ, в некоторых городах школы перевели в дистанционный формат из-за регулярности таких сообщений. Также в Киеве "минировали" станции метро и суды, школы, вокзал, аэропорты и ТРЦ.