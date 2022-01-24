Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить
Понедельник, 24 января 2022, 13:00
Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Источник: собеседник "Украинской правды" в аппарате СНБО
Детали: Отмечается, что заседание начнется в 17:00.
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В аппарате СНБО сообщили УП, что на заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и тому подобное.
На 18.30 запланирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.
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Украинская правда