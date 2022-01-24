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Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Понедельник, 24 января 2022, 14:00
фото: СНБО

Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: собеседник "Украинской правды" в аппарате СНБО

Детали: Отмечается, что заседание начнется в 17:00.

В аппарате СНБО сообщили УП, что на заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и тому подобное.

На 18.30 запланирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Российский МИД назвал"дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
  • Американские СМИ подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.
  • Сам Мураев в ответ на информацию Британии заявил: "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСНБОДанилов


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