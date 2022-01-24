"Омікрон" виявили вже в 17 областях України – МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я, новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 17 областях України, але він не є домінантним.

Джерело: пресреліз після селекторної наради в Офісі президента

Деталі: За даними міністерства, попри зростання кількості випадків заражень третій тиждень поспіль, у лікарні госпіталізують вдвічі менше людей, ніж восени 2021 року під час піку захворюваності.

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий завдяки рівню вакцинації серед населення.

Дослівно: "За минулий тиждень (з 17 по 23 січня – ред.) госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі "Дельта" торік восени. Ляшко додав, що наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Загалом за минулий тиждень у країні виявили близько 110 тисяч нових хворих на COVID-19".

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