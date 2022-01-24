"Омікрон" виявили вже в 17 областях України – МОЗ
За даними Міністерства охорони здоров’я, новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 17 областях України, але він не є домінантним.
Джерело: пресреліз після селекторної наради в Офісі президента
Деталі: За даними міністерства, попри зростання кількості випадків заражень третій тиждень поспіль, у лікарні госпіталізують вдвічі менше людей, ніж восени 2021 року під час піку захворюваності.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий завдяки рівню вакцинації серед населення.
Дослівно: "За минулий тиждень (з 17 по 23 січня – ред.) госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі "Дельта" торік восени. Ляшко додав, що наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.
Загалом за минулий тиждень у країні виявили близько 110 тисяч нових хворих на COVID-19".
Передісторія:
- В Україні зростає захворювання на коронавірус, наприклад, 21 січня кількість заражень за добу перевищила позначку 22 тисячі випадків. У "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки опинилися вже 10 областей. Івано-Франківська область 24 січня потрапила до "червоної" зони, за якої робота закладів харчування, спортзалів, шкіл, театрів та кіно дозволена лише за повної вакцинації відвідувачів.
- Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що після спалаху штаму "Омікрон", пандемія може піти на спад.
- Раніше Ляшко зазначав, що наразі спалах нової "хвилі" захворювання в західному регіоні, але згодом він буде пересуватися на схід країни.