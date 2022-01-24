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"Омікрон" виявили вже в 17 областях України – МОЗ

Понеділок, 24 січня 2022, 17:28
Віктор Ляшко. фото: дмитро ларін, уп

За даними Міністерства охорони здоров’я, новий штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 17 областях України, але він не є домінантним.

Джерело: пресреліз після селекторної наради в Офісі президента

Деталі: За даними міністерства, попри зростання кількості випадків заражень третій тиждень поспіль, у лікарні госпіталізують вдвічі менше людей, ніж восени 2021 року під час піку захворюваності.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рівень госпіталізації нижчий завдяки рівню вакцинації серед населення. 

Дослівно: "За минулий тиждень (з 17 по 23 січня – ред.) госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі "Дельта" торік восени. Ляшко додав, що наразі в медзакладах зайнято 28% ліжок, виділених для хворих на COVID-19.

Загалом за минулий тиждень у країні виявили близько 110 тисяч нових хворих на COVID-19".

Передісторія:

  • В Україні зростає захворювання на коронавірус, наприклад, 21 січня кількість заражень за добу перевищила позначку 22 тисячі випадків. У "помаранчевій" зоні епідеміологічної небезпеки опинилися вже 10 областей. Івано-Франківська область 24 січня потрапила до "червоної" зони, за якої робота закладів харчування, спортзалів, шкіл, театрів та кіно дозволена лише за повної вакцинації відвідувачів.
  • Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що після спалаху штаму "Омікрон", пандемія може піти на спад.
  • Раніше Ляшко зазначав, що наразі спалах нової "хвилі" захворювання в західному регіоні, але згодом він буде пересуватися на схід країни.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусCovid-2019вакцинаціяЛяшко Віктор
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