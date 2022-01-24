Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Омикрон" обнаружили уже в 17 областях Украины – Минздрав

Понедельник, 24 января 2022, 16:28
Омикрон обнаружили уже в 17 областях Украины – Минздрав
Виктор Ляшко. фото: дмитрий ларин, уп

По данным Министерства здравоохранения, новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 17 областях Украины, но он не является доминантным.

Источник: пресс-релиз после селекторного совещания в Офисе президента

Детали: По данным министерства, несмотря на рост количества случаев заражений в течение третьей недели подряд, в больницы госпитализируют вдвое меньше людей, чем осенью 2021 года во время пика заболеваемости.

Реклама:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что уровень госпитализации ниже благодаря уровню вакцинации среди населения.

Дословно: "За прошлую неделю (с 17 по 23 января – ред.) госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года. Ляшко добавил, что сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Всего за прошлую неделю в стране обнаружили около 110 тысяч новых больных COVID-19".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В Украине растет заболевание коронавирусом, например, 21 января количество заражений за сутки превысило отметку 22 тысяч случаев. В "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности оказались уже 10 областей. Ивано-Франковская область 24 января попала в "красную" зону, при которой работа заведений питания, спортзалов, школ, театров и кино разрешена только при полной вакцинации посетителей.
  • В то же время во Всемирной организации здравоохранения считают, что после вспышки штамма "Омикрон" пандемия может пойти на спад.
  • Ранее Ляшко отмечал, что вспышка новой "волны" заболевания находится в западном регионе, но впоследствии она будет передвигаться на восток страны.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусCovid-2019вакцинацияЛяшко Виктор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Минздрав
Шмыгаль просит Минздрав изучить вопрос безрецептурной продажи препаратов экстренной контрацепции
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: