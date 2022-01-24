"Омикрон" обнаружили уже в 17 областях Украины – Минздрав

По данным Министерства здравоохранения, новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 17 областях Украины, но он не является доминантным.

Источник: пресс-релиз после селекторного совещания в Офисе президента

Детали: По данным министерства, несмотря на рост количества случаев заражений в течение третьей недели подряд, в больницы госпитализируют вдвое меньше людей, чем осенью 2021 года во время пика заболеваемости.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что уровень госпитализации ниже благодаря уровню вакцинации среди населения.

Дословно: "За прошлую неделю (с 17 по 23 января – ред.) госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года. Ляшко добавил, что сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.

Всего за прошлую неделю в стране обнаружили около 110 тысяч новых больных COVID-19".

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