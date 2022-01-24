"Омикрон" обнаружили уже в 17 областях Украины – Минздрав
По данным Министерства здравоохранения, новый штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 17 областях Украины, но он не является доминантным.
Источник: пресс-релиз после селекторного совещания в Офисе президента
Детали: По данным министерства, несмотря на рост количества случаев заражений в течение третьей недели подряд, в больницы госпитализируют вдвое меньше людей, чем осенью 2021 года во время пика заболеваемости.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что уровень госпитализации ниже благодаря уровню вакцинации среди населения.
Дословно: "За прошлую неделю (с 17 по 23 января – ред.) госпитализировано более 15 тыс. человек, что почти на 50% меньше, чем при таком же количестве новых случаев при штамме "Дельта" осенью прошлого года. Ляшко добавил, что сейчас в медучреждениях занято 28% коек, выделенных для больных COVID-19.
Всего за прошлую неделю в стране обнаружили около 110 тысяч новых больных COVID-19".
Предыстория:
- В Украине растет заболевание коронавирусом, например, 21 января количество заражений за сутки превысило отметку 22 тысяч случаев. В "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности оказались уже 10 областей. Ивано-Франковская область 24 января попала в "красную" зону, при которой работа заведений питания, спортзалов, школ, театров и кино разрешена только при полной вакцинации посетителей.
- В то же время во Всемирной организации здравоохранения считают, что после вспышки штамма "Омикрон" пандемия может пойти на спад.
- Ранее Ляшко отмечал, что вспышка новой "волны" заболевания находится в западном регионе, но впоследствии она будет передвигаться на восток страны.