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Нардеп, який побився в Одеській міськраді, покинув об'єднання Разумкова

Середа, 26 січня 2022, 11:02
Нардеп, який побився в Одеській міськраді, покинув об'єднання Разумкова
АРТЕМ ДМИТРУК. ФОТО З FACEBOOK

Народний депутат Артем Дмитрук, який влаштував бійку в Одеській міськраді, повідомив, що припиняє свою діяльність у міжфракційному об'єднанні колишнього спікера ВР Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Джерело: Facebook-сторінка нардепа Дмитрука

Пряма мова: "Як людина принципова і законослухняна, я чекаю чесного та об'єктивного розслідування інциденту!

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З цією метою я зупиняю свою діяльність у міжфракційному об'єднанні "Розумна політика".

Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях".

Деталі: За словами нардепа, він приїхав на засідання земельної комісії в Одесу, щоб протистояти "земельній мафії", але його не пустили і тому "довелося захищати права одеситів єдиним доступним способом".

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Дмитрук заявив, що чекатиме на рішення правоохоронних органів і як депутат Верховної Ради надалі "боротиметься з беззаконням в Одесі, застосовуючи всі можливості законодавчої, правоохоронної та судової системи".

Що передувало: 25 січня нардеп Артем Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради.

Дмитрук намагався прорватися на засідання, де розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія".

Він разом із "помічниками" прорвався туди силою, Дмитрук бігав по столах та ламав меблі. В результаті конфлікту постраждало троє охоронців.

У поліції кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Передісторія:

  • 15 листопада нардепа Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга народу".
  • До того "Слуга народу" на з'їзді вирішувала питання про виключення Дмитрука, який "розчарувався у політиці партії".
  • Дмитрук також був одним з трьох "антивакцинаторів" у ВР – за словами голови фракції "СН" Давида Арахамії, він заявляв, що не робитиме щеплення проти коронавірусу. 
  • Повідомлялося, що Дмитрук увійде до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", яке створює ексспікер Ради Дмитро Разумков. Наразі він не входить до жодної із фракцій.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитробійкаОдесаВерховна Рада
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