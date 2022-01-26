Нардеп, который подрался в Одесском горсовете, покинул объединение Разумкова

Народный депутат Артем Дмитрук, который устроил драку в Одесском горсовете, сообщил, что приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова "Разумна политика".

Источник: Facebook-страница нардепа Дмитрука

Прямая речь: "Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследование инцидента!

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С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумна политика".

Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях".

Детали: По словам нардепа, он приехал на заседание земельной комиссии, чтобы противостоять "земельной мафии", но его не пустили и поэтому "пришлось защищать права одесситов единственно доступным способом".

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Дмитрук заявил, что будет ожидать решения правоохранительных органов и как депутат Верховной Рады будет дальше "бороться с беспределом в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы".

Что предшествовало: 25 января нардеп Артем Дмитрук устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.

Дмитрук пытался прорваться на заседание, где рассматривали отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".

Он вместе с "помощниками" прорвался туда силой, Дмитрук бегал по столам и ломал мебель. В результате конфликта пострадали три охранника.

В полиции квалифицировали событие по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство).

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