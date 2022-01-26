Нардеп, который подрался в Одесском горсовете, покинул объединение Разумкова
Народный депутат Артем Дмитрук, который устроил драку в Одесском горсовете, сообщил, что приостанавливает свою деятельность в межфракционном объединении бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова "Разумна политика".
Источник: Facebook-страница нардепа Дмитрука
Прямая речь: "Как человек принципиальный и законопослушный, я ожидаю честного и объективного расследование инцидента!
С этой целью я приостанавливаю свою деятельность в межфракционном объединении "Разумна политика".
Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях".
Детали: По словам нардепа, он приехал на заседание земельной комиссии, чтобы противостоять "земельной мафии", но его не пустили и поэтому "пришлось защищать права одесситов единственно доступным способом".
Дмитрук заявил, что будет ожидать решения правоохранительных органов и как депутат Верховной Рады будет дальше "бороться с беспределом в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы".
Что предшествовало: 25 января нардеп Артем Дмитрук устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.
Дмитрук пытался прорваться на заседание, где рассматривали отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия".
Он вместе с "помощниками" прорвался туда силой, Дмитрук бегал по столам и ломал мебель. В результате конфликта пострадали три охранника.
В полиции квалифицировали событие по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство).
Предыстория:
- 5 ноября нардепа Артема Дмитрука решили исключить из фракции "Слуга народа".
- Ранее сообщалось, что "Слуга народа" на съезде будет решать вопрос об исключении Дмитрука, который "разочаровался в политике партии".
- Дмитрук также был одним из трех "антивакцинаторов" в ВР по словам главы фракции "СН" Давида Арахамии, он заявлял, что не будет вакцинироваться против коронавируса.
- Сообщалось, что он войдет в состав межфракционного объединения "Разумная политика", которую создает экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. В настоящее время он не входит ни в одну из фракций.