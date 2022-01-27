Трагедію у Дніпрі розглянуть на комітеті Ради
Правоохоронний комітет Верховної Ради ініціює закрите засідання, на якому розглянуть трагедію у Дніпрі, коли солдат-строковик Артемій Рябчук убив п'ятьох людей і ще п'ятьох поранив.
Джерело: нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик у Facebook
Пряма мова Яцик: "Правоохоронний комітет ініціює позачергове закрите засідання щодо цього інциденту за участю керівництва Нацгвардії, спеціальної військової прокуратури та ДБР наступного тижня".
Деталі: Депутат додала, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.
За словами Яцик, Рябчук "спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат і помститися". Вона додала, що хлопець нібито не шкодує про скоєне.
Пряма мова Яцик: "Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб".
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.