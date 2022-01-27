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Трагедію у Дніпрі розглянуть на комітеті Ради

Четвер, 27 січня 2022, 13:55
Трагедію у Дніпрі розглянуть на комітеті Ради
Фото з сайту ВР

Правоохоронний комітет Верховної Ради ініціює закрите засідання, на якому розглянуть трагедію у Дніпрі, коли солдат-строковик Артемій Рябчук убив п'ятьох людей і ще п'ятьох поранив.

Джерело: нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик у Facebook

Пряма мова Яцик: "Правоохоронний комітет ініціює позачергове закрите засідання щодо цього інциденту за участю керівництва Нацгвардії, спеціальної військової прокуратури та ДБР наступного тижня".

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Деталі: Депутат додала, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.

За словами Яцик, Рябчук "спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат і помститися". Вона додала, що хлопець нібито не шкодує про скоєне.

Пряма мова Яцик: "Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Українська правда
Теми: Верховна РадакомітетивбивствоДніпроНацгвардія
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