Трагедию в Днепре рассмотрят на комитете Рады

Правоохранительный комитет Верховной Рады инициирует закрытое заседание, на котором рассмотрят трагедию в Днепре, когда солдат-срочник Артемий Рябчук убил пять человек и еще пятерых ранил.

Источник: нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык в Facebook

Прямая речь Яцык: "Правоохранительный комитет инициирует внеочередное закрытое заседание по этому инциденту с участием руководства Нацгвардии, специальной военной прокуратуры и ДБР на следующей неделе".

Детали: Депутат добавила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

По словам Яцык, Рябчук "специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить". Она добавила, что парень якобы не жалеет о содеянном.

Прямая речь Яцык: "Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, не принятие руководством никаких мер реагирования на это событие может служить основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц".

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