Трагедию в Днепре рассмотрят на комитете Рады
Правоохранительный комитет Верховной Рады инициирует закрытое заседание, на котором рассмотрят трагедию в Днепре, когда солдат-срочник Артемий Рябчук убил пять человек и еще пятерых ранил.
Источник: нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык в Facebook
Прямая речь Яцык: "Правоохранительный комитет инициирует внеочередное закрытое заседание по этому инциденту с участием руководства Нацгвардии, специальной военной прокуратуры и ДБР на следующей неделе".
Детали: Депутат добавила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.
По словам Яцык, Рябчук "специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить". Она добавила, что парень якобы не жалеет о содеянном.
Прямая речь Яцык: "Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, не принятие руководством никаких мер реагирования на это событие может служить основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц".
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.