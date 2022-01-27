Расстрел караула: задержанному объявили подозрение, на допросе выясняют мотивы

Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.

Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 27 января

Детали: В настоящее время следствие рассматривает несколько версий поступка Рябчука, в том числе и неуставные отношения.

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Сапьян объяснила, что сейчас с задержанным продолжается допрос, на котором выясняются мотивы его поступка. Информация о драке, о которой якобы Рябчук сообщил командирам, а затем претерпел издевательства, проверяется.

Также следствие будет выяснять, как видео ужасной стрельбы в Днепре попало в сеть. По этому факту будет дана юридическая оценка.

Также коммуникатор ГБР сообщила, что следователи с разрешения врачей допросили одного свидетеля, который находится в больнице.

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Работники ГБР выясняют, не находился ли военный в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, в кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по его психическому состоянию.

Прямая речь: "Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможны неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о произошедшей несколько месяцев назад драке и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР".

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