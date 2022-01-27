Расстрел караула: задержанному объявили подозрение, на допросе выясняют мотивы
Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.
Источник: советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 27 января
Детали: В настоящее время следствие рассматривает несколько версий поступка Рябчука, в том числе и неуставные отношения.
Сапьян объяснила, что сейчас с задержанным продолжается допрос, на котором выясняются мотивы его поступка. Информация о драке, о которой якобы Рябчук сообщил командирам, а затем претерпел издевательства, проверяется.
Также следствие будет выяснять, как видео ужасной стрельбы в Днепре попало в сеть. По этому факту будет дана юридическая оценка.
Также коммуникатор ГБР сообщила, что следователи с разрешения врачей допросили одного свидетеля, который находится в больнице.
Работники ГБР выясняют, не находился ли военный в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, в кратчайшие сроки будет назначена экспертиза по его психическому состоянию.
Прямая речь: "Следствие рассматривает несколько версий трагедии, среди которых возможны неуставные отношения, которые могли стать причиной указанного преступления. Информация о произошедшей несколько месяцев назад драке и травле задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями ГБР".
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
- В четверг в сеть попало видео с камеры наблюдения, на котором зафиксированы кадры хладнокровного расстрела. Впоследствии к СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного солдата, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий.
- "Слуга народа" Юлия Яцик сообщила, что несколько месяцев назад Рябчук предупредил руководство о потасовке, но его признали "стукачем" и начали над ним издеваться.