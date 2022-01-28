Масовий розстріл військових в Дніпрі: пораненим перелили вже 12 л крові, і треба ще

Військовим, яких 27 січня на заводі "Південмаш" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перелили 12 літрів крові, стан двох поранених покращився – їх у п’ятницю переведуть з реанімації, одна поранена – досі у важкому стані.

Джерело: головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 28 січня, Риженко у Facebook, поліція у Facebook

Пряма мова Риженка: "Зразу коли вони поступили, почали переливати кров. Уже перелили більше 12 літрів – з них тільки більше 4 літрів Жанні – нам дуже потрібна кров. І ми знаємо, що ми обов’язково сьогодні її поповнимо. Більше 100 людей записалися, багато дзвонять".

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Деталі: За словами лікаря, найважчий стан у військової Жанни – у четвер їй видалили "весь перебитий кишківник – тонкий і товстий – загалом більше метра". На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі, тому після кишечника на дівчину чекають наступні життєво важливі операції на хребті.

Інші поранені у кращому стані. Один хлопець ще важкий, але він вже сам дихає і навіть розмовляє. Двох інших у п’ятницю уже переведуть з реанімації до відділення.

За даними поліції, здати кров пораненим у Дніпрі прийшло уже понад 170 осіб.

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Серед них зокрема 135 гвардійців, 20 рятувальників і 40 поліцейських. Також приходять здати кров мешканці Дніпра.

Фото ДСНС

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