Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Масовий розстріл військових в Дніпрі: пораненим перелили вже 12 л крові, і треба ще

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:20
Масовий розстріл військових в Дніпрі: пораненим перелили вже 12 л крові, і треба ще
Фото ілюстративне з pixabay.com

Військовим, яких 27 січня на заводі "Південмаш" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перелили 12 літрів крові, стан двох поранених покращився – їх у п’ятницю переведуть з реанімації, одна поранена – досі у важкому стані.

Джерело: головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 28 січня, Риженко у Facebook, поліція у Facebook

Пряма мова Риженка: "Зразу коли вони поступили, почали переливати кров. Уже перелили більше 12 літрів – з них тільки більше 4 літрів Жанні – нам дуже потрібна кров. І ми знаємо, що ми обов’язково сьогодні її поповнимо. Більше 100 людей записалися, багато дзвонять".

Реклама:

Деталі: За словами лікаря, найважчий стан у військової Жанни – у четвер їй видалили "весь перебитий кишківник – тонкий і товстий – загалом більше метра". На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі, тому після кишечника на дівчину чекають наступні життєво важливі операції на хребті.

Інші поранені у кращому стані. Один хлопець ще важкий, але він вже сам дихає і навіть розмовляє. Двох інших у п’ятницю уже переведуть з реанімації до відділення.

За даними поліції, здати кров пораненим у Дніпрі прийшло уже понад 170 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Серед них зокрема 135 гвардійців, 20 рятувальників і 40 поліцейських. Також приходять здати кров мешканці Дніпра. 

 
Фото ДСНС 

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.  

Ірина Балачук, УП
Теми: ДніпроНацгвардія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Дніпро
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: