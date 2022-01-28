Масовий розстріл військових в Дніпрі: пораненим перелили вже 12 л крові, і треба ще
Військовим, яких 27 січня на заводі "Південмаш" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перелили 12 літрів крові, стан двох поранених покращився – їх у п’ятницю переведуть з реанімації, одна поранена – досі у важкому стані.
Джерело: головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко на брифінгу 28 січня, Риженко у Facebook, поліція у Facebook
Пряма мова Риженка: "Зразу коли вони поступили, почали переливати кров. Уже перелили більше 12 літрів – з них тільки більше 4 літрів Жанні – нам дуже потрібна кров. І ми знаємо, що ми обов’язково сьогодні її поповнимо. Більше 100 людей записалися, багато дзвонять".
Деталі: За словами лікаря, найважчий стан у військової Жанни – у четвер їй видалили "весь перебитий кишківник – тонкий і товстий – загалом більше метра". На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі, тому після кишечника на дівчину чекають наступні життєво важливі операції на хребті.
Інші поранені у кращому стані. Один хлопець ще важкий, але він вже сам дихає і навіть розмовляє. Двох інших у п’ятницю уже переведуть з реанімації до відділення.
За даними поліції, здати кров пораненим у Дніпрі прийшло уже понад 170 осіб.
Серед них зокрема 135 гвардійців, 20 рятувальників і 40 поліцейських. Також приходять здати кров мешканці Дніпра.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
- Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.