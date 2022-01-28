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Массовый расстрел военных в Днепре: раненым перелили уже 12 л крови, и нужно еще

Пятница, 28 января 2022, 11:20
Фото иллюстративное с pixabay.com

Военным, которых 27 января на заводе "Южмаш" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, перелили 12 литров крови, состояние двух раненых улучшилось – их в пятницу переведут из реанимации, одна раненая – до сих пор в тяжелом состоянии.

Источник: главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на брифинге 28 января, Рыженко в Facebook, полиция в Facebook 

Прямая речь Рыженко: "Сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили больше 12 литров – из них только больше 4 литров Жанне – нам очень нужна кровь. И мы знаем, что мы обязательно сегодня ее пополним. Более 100 человек записались, многие звонят".

Детали: По словам врача, самое тяжелое состояние у военной Жанны – в четверг ей удалили "весь перебитый кишечник – тонкий и толстый – в общей сложности больше метра". На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе, поэтому после кишечника девушку ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике.

Остальные раненые в лучшем состоянии. Один парень еще тяжелый, но он уже сам дышит и даже разговаривает. Двух других в пятницу уже переведут из реанимации в отделение.

По данным полиции, сдать кровь раненым в Днепре пришли уже более 170 человек. Среди них 135 гвардейцев, 20 спасателей и 40 полицейских. Также приходят сдать кровь жители Днепра. 

 
Фото ГСЧС

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии. Сообщелось, что четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. 

Ирина Балачук, УП
Темы: ДнепрНацгвардия


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