Массовый расстрел военных в Днепре: раненым перелили уже 12 л крови, и нужно еще

Военным, которых 27 января на заводе "Южмаш" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, перелили 12 литров крови, состояние двух раненых улучшилось – их в пятницу переведут из реанимации, одна раненая – до сих пор в тяжелом состоянии.

Источник: главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на брифинге 28 января, Рыженко в Facebook, полиция в Facebook

Прямая речь Рыженко: "Сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили больше 12 литров – из них только больше 4 литров Жанне – нам очень нужна кровь. И мы знаем, что мы обязательно сегодня ее пополним. Более 100 человек записались, многие звонят".

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Детали: По словам врача, самое тяжелое состояние у военной Жанны – в четверг ей удалили "весь перебитый кишечник – тонкий и толстый – в общей сложности больше метра". На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе, поэтому после кишечника девушку ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике.

Остальные раненые в лучшем состоянии. Один парень еще тяжелый, но он уже сам дышит и даже разговаривает. Двух других в пятницу уже переведут из реанимации в отделение.

По данным полиции, сдать кровь раненым в Днепре пришли уже более 170 человек. Среди них 135 гвардейцев, 20 спасателей и 40 полицейских. Также приходят сдать кровь жители Днепра.

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