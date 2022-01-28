Україна не просила США надсилати військових – конгресмен

Член Палати представників США Ґреґорі Мікс твердить, що українська влада не формувала запит до США про дислокацію їхніх військових на території України.

Джерело: новинна агенція "Інтерфакс-Україна" з коментарем Мікса

Пряма мова Мікса: "Вони (український уряд – ред.) не просять про війська на місцях. Вони сказали: "Ми боротимемося самі. Якщо дійде, ми готові боротися. Допоможіть нам обладнанням, щоб у нас було все необхідне, щоб захистити себе". Немає жодних заяв про війська на місцях і жодних запитів".

Деталі: За словами Мікса, у США бачить, що народ України налаштований рішуче в протидії російсьного наступу.

Мікс додав, що уряд США хочуть переконатися, що надали Україні вдосталь потрібної зброї та оборонних засобів.

Крім того, конґресмен зазначив, що в американській владі знають про бажання президента Володимира Зеленського применшити наслідки падіння української економіки на тлі панічних настроїв інвесторів та громадян. США хочуть допомогти Україні з фінансовою допомогою, у цьому стосунку, і вже надали близько 650 мільйонів доларів упродовж 2021 року.

За його словами, делегація конґресменів запланувала зустріч із Зеленським і готові почути його пропозиції щодо фінансової допомоги Штатів.

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