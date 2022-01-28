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Україна не просила США надсилати військових – конгресмен

П'ятниця, 28 січня 2022, 19:36
Конгресмен Ґреґорі Мікс. Фото: Getty images

Член Палати представників США Ґреґорі Мікс твердить, що українська влада не формувала запит до США про дислокацію їхніх військових на території України.

Джерело: новинна агенція "Інтерфакс-Україна" з коментарем Мікса

Пряма мова Мікса: "Вони (український уряд – ред.) не просять про війська на місцях. Вони сказали: "Ми боротимемося самі. Якщо дійде, ми готові боротися. Допоможіть нам обладнанням, щоб у нас було все необхідне, щоб захистити себе". Немає жодних заяв про війська на місцях і жодних запитів".

Деталі: За словами Мікса, у США бачить, що народ України налаштований рішуче в протидії російсьного наступу.

Мікс додав, що уряд США хочуть переконатися, що надали Україні вдосталь потрібної зброї та оборонних засобів. 

Крім того, конґресмен зазначив, що в американській владі знають про бажання президента Володимира Зеленського применшити наслідки падіння української економіки на тлі панічних настроїв інвесторів та громадян. США хочуть допомогти Україні з фінансовою допомогою, у цьому стосунку, і вже надали близько 650 мільйонів доларів упродовж 2021 року.

За його словами, делегація конґресменів запланувала зустріч із Зеленським і готові почути його пропозиції щодо фінансової допомоги Штатів.

Передісторія: 

  • У ході пресконференції для іноземних медіа 28 січня, Зеленський заявив, що в нього немає непорозумінь із президентом США Джо Байденом стосовно російської загрози, але, як усі голови держав, "має свої секрети".
  • 26 січня американське посольство в Україні оприлюднило повідомлення, що громадянам США радять наполегливо розглянути можливість негайного від’їзду з-за меж України через "непередбачувану" ситуацію з російським нападом.
  • 25 січня літаком привезли до України чергову частину збройної допомоги США, зокрема близько 300 протитанкових комплексів Javelin. У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".
  • Американські журналісти зі своїх джерел у розвідці США заявили 28 січня, що російська армія здійснила останні приготування до повномасштабного наступу.

Теми: СШАЗбройні силиРосіявійна
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