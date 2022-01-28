Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина не просила США присылать военных – конгрессмен

Пятница, 28 января 2022, 18:36
Украина не просила США присылать военных – конгрессмен

Член Палаты представителей США Грегори Микс утверждает, что украинские власти не подавали запрос в США о дислокации их военных на территории Украины.

Источник: новостное агентство "Интерфакс-Украина" с комментарием Микса

Прямая речь Микса: "Они (украинское правительство – ред.) не просят о войсках на месте. Они сказали: "Мы будем бороться сами. Если дойдет, мы готовы сражаться. Помогите нам оборудованием, чтобы у нас было все необходимое, чтобы защитить себя". Нет никаких заявлений о войсках на местах и ​​никаких запросов".

Реклама:

Детали: По словам Микса, в США видят, что народ Украины настроен решительно в противодействии российскому наступлению.

Микс добавил, что правительство США желают убедиться, что предоставили Украине достаточно оружия и оборонных средств.

Кроме того, конгрессмен отметил, что в американских властях знают о желании президента Владимира Зеленского минимизировать последствия падения для украинской экономики на фоне панических настроений инвесторов и граждан. США хотят помочь Украине с финансовой помощью в этом отношении и уже выделили около 650 миллионов долларов в течение 2021 года.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, делегация конгрессменов запланировала встречу с Зеленским и готовы услышать его предложения по финансовой помощи Штатов.

Предыстория: 

  • В ходе пресс-конференции для иностранных медиа 28 января, Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с президентом США Джо Байденом по поводу российской угрозы, но, как все главы государств, "имеет свои секреты".
  • 26 января американское посольство в Украине опубликовало сообщение, что гражданам США советуют настойчиво рассмотреть возможность немедленного отъезда из Украины из-за "непредсказуемой" ситуации с российским нападением.
  • 25 января самолетом привезли в Украину очередную часть вооруженной помощи США, в том числе около 300 противотанковых комплексов Javelin. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".
  • Американские журналисты из своих источников в разведке США заявили 28 января, что российская армия провела последние приготовления к полномасштабному наступлению.

Темы: СШАВооруженные силыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Руководители Intel, Google и других компаний отправятся с Байденом во Вьетнам - Reuters
Блинкен об ударах РФ по портам: Это российская методичка - превратить продовольствие в оружие
США могут включить ATACMS в ближайший пакет военной помощи Украине – СМИ
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: