Украина не просила США присылать военных – конгрессмен

Член Палаты представителей США Грегори Микс утверждает, что украинские власти не подавали запрос в США о дислокации их военных на территории Украины.

Источник: новостное агентство "Интерфакс-Украина" с комментарием Микса

Прямая речь Микса: "Они (украинское правительство – ред.) не просят о войсках на месте. Они сказали: "Мы будем бороться сами. Если дойдет, мы готовы сражаться. Помогите нам оборудованием, чтобы у нас было все необходимое, чтобы защитить себя". Нет никаких заявлений о войсках на местах и ​​никаких запросов".

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Детали: По словам Микса, в США видят, что народ Украины настроен решительно в противодействии российскому наступлению.

Микс добавил, что правительство США желают убедиться, что предоставили Украине достаточно оружия и оборонных средств.

Кроме того, конгрессмен отметил, что в американских властях знают о желании президента Владимира Зеленского минимизировать последствия падения для украинской экономики на фоне панических настроений инвесторов и граждан. США хотят помочь Украине с финансовой помощью в этом отношении и уже выделили около 650 миллионов долларов в течение 2021 года.

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По его словам, делегация конгрессменов запланировала встречу с Зеленским и готовы услышать его предложения по финансовой помощи Штатов.

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