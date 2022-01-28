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Украина не просила США присылать военных – конгрессмен

Пятница, 28 января 2022, 19:36

Член Палаты представителей США Грегори Микс утверждает, что украинские власти не подавали запрос в США о дислокации их военных на территории Украины.

Источник: новостное агентство "Интерфакс-Украина" с комментарием Микса

Прямая речь Микса: "Они (украинское правительство – ред.) не просят о войсках на месте. Они сказали: "Мы будем бороться сами. Если дойдет, мы готовы сражаться. Помогите нам оборудованием, чтобы у нас было все необходимое, чтобы защитить себя". Нет никаких заявлений о войсках на местах и ​​никаких запросов".

Детали: По словам Микса, в США видят, что народ Украины настроен решительно в противодействии российскому наступлению.

Микс добавил, что правительство США желают убедиться, что предоставили Украине достаточно оружия и оборонных средств.

Кроме того, конгрессмен отметил, что в американских властях знают о желании президента Владимира Зеленского минимизировать последствия падения для украинской экономики на фоне панических настроений инвесторов и граждан. США хотят помочь Украине с финансовой помощью в этом отношении и уже выделили около 650 миллионов долларов в течение 2021 года.

По его словам, делегация конгрессменов запланировала встречу с Зеленским и готовы услышать его предложения по финансовой помощи Штатов.

Предыстория: 

  • В ходе пресс-конференции для иностранных медиа 28 января, Зеленский заявил, что у него нет недоразумений с президентом США Джо Байденом по поводу российской угрозы, но, как все главы государств, "имеет свои секреты".
  • 26 января американское посольство в Украине опубликовало сообщение, что гражданам США советуют настойчиво рассмотреть возможность немедленного отъезда из Украины из-за "непредсказуемой" ситуации с российским нападением.
  • 25 января самолетом привезли в Украину очередную часть вооруженной помощи США, в том числе около 300 противотанковых комплексов Javelin. В ночь на 22 января в Киев прибыла первая часть военной помощи от Соединенных Штатов, в том числе около 90,7 тонн летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть, "более 80 тонн оружия".
  • Американские журналисты из своих источников в разведке США заявили 28 января, что российская армия провела последние приготовления к полномасштабному наступлению.

Темы: СШАВооруженные силыРосcиявойна


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