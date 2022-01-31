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У разі вторгнення Росія "не зупиниться на Україні" – Маркарова

Понеділок, 31 січня 2022, 04:45
У разі вторгнення Росія не зупиниться на Україні – Маркарова
Оксана Маркарова, фото: Getty Images

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що в разі вторгнення Росії Володимир Путін "не зупиниться на Україні", а також заперечила інформацію про напруженість між Штатами та Україною.

Джерело: Маркарова в інтерв’ю CBS News

Пряма мова: "…причина, чому Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну чи тільки Україну.

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Причина, чому він напав на нас, полягає в тому, що ми обрали демократію і маємо євроатлантичні та європейські прагнення.

Отже, це наступ на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо на Україну здійснять напад…

…якщо Росія і далі продовжить наступ на Україну, вона, звісно, не зупиниться на Україні…

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Тому це в інтересах Європи та всього демократичного світу допомогти нам захистити себе і показати, що міжнародне верховенство права все ще працює".

"Немає тертя (між адміністрацією президента США Джо Байдена та керівництвом України – ред.).

… ми можемо провести деякі дискусії, і у нас можуть бути різні думки.

Але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я б навіть сказала, стратегічним другом номер один.

Наші стосунки, особливо за останній рік, були на найвищому рівні, я б сказала, за 30 років".

Передісторія: 

  • 19 січня президент Володимир Зеленський закликав громадян України не панікувати і не скуповувати продукти через можливе повномасштабне вторгнення Росії.
  • Водночас, в інтерв’ю "The Washington Post" Зеленський припустив, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення, – і це буде початком великомасштабної війни.
  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Джерела, поінформовані про розвідувальні дані, підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.

Теми: МаркароваУкраїнаРосіяСША
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