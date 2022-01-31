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В случае вторжения Россия "не остановится на Украине" – Маркарова

Понедельник, 31 января 2022, 04:45
В случае вторжения Россия не остановится на Украине – Маркарова
Оксана Маркарова, фото: Getty Images

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в случае вторжения России Владимир Путин "не остановится на Украине", а также возразила по поводу информации о напряженности между Штатами и Украиной.

Источник: Маркарова в интервью CBS News

Прямая речь: "…причина, почему Путин напал на нас, не в том, что он хочет Украину или только Украину.

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Причина, почему он напал на нас, в том, что мы избрали демократию и имеем евроатлантические и европейские стремления.

Следовательно, это наступление на демократию, и я считаю, что никто не застрахован, если на Украину совершат нападение.

…если Россия и дальше продолжит наступление на Украину, она, конечно, не остановится на Украине…

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Поэтому в интересах Европы и всего демократического мира помочь нам защитить себя и показать, что международное верховенство права все еще работает".

"Нет трения (между администрацией президента США Джо Байдена и руководством Украины – ред.).

… мы можем провести некоторые дискуссии, и у нас могут быть разные мнения.

Но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один.

Наши отношения, особенно за последний год, были на самом высоком уровне, я бы сказала, за 30 лет".

Предыстория:

  • 19 января президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать и не скупать продукты из-за возможного полномасштабного вторжения России.
  • В то же время, в интервью "The Washington Post" Зеленский допустил, что Россия может начать вторжение в крупные города, в частности в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения, – и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Источники, информированные о разведывательных данных, подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.

Темы: МаркароваУкраинаРосcияСША
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