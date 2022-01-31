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У костелі св. Миколая, у якому сталась пожежа, завершили протиаварійні роботи

Понеділок, 31 січня 2022, 12:43
Реставрація всередині костелу. Фото: facebook Найєма

У костелі святого Миколая в Києві, в якому у вересні 2021 року сталася нищівна пожежа, завершили протиаварійні роботи.

Джерело: юридичний представник бізнесменів-благодійників Масі Найєм

Пряма мова Найєма: "Протиаварійні роботи в костелі Св. Миколая завершено

Це сталось сьогодні, 31 січня 2022 року.

Всі роботи були сплачені за гроші благодійників. 

Вартість всіх робіт та послуг - 21 546 802,90 грн."

Деталі: Найєм уточнив, що найбільша частина коштів пішла на власне протиаварійний ремонт та реставрацію – близько 19,3 мільйонів гривень.

Майже 1,3 мільйони витратили на розробку робочого проєкту та технічого обстеження будівлі.

Решту коштів віддали на державну експертизу робочого проєкту, технічний та авторський нагляд за роботами та утримання служби замовника.

На благодійному рахунку, створеному бізнесом, залишилось ще близько 8 мільйонів гривень. Найєм пообіцяв пізніше уточнити, куди спрямують ці кошти.

Хід реставрації у вівтарі костелу
Хід реставрації у вівтарі костелу
Фото: facebook Масі Найєма

Передісторія: 

  • Пізно ввечері 3 вересня в Києві трапилася пожежа в костелі святого Миколая, збудованому відомим архітектором Владиславом Городецьким на початку ХХ століття. Вогонь повністю знищив цінний орган, який використовували Національний будинок камерної та органної музики та римо-католицька парафія.
  • Наступного дня представники українського великого та середнього бізнесу зініціювали збір коштів на відновлення костелу. За один день зібрали понад 18 мільйонів гривень. Міністр культури Олександр Ткаченко заявляв тоді, що на повноцінну реставрацію знадобиться близько 75 мільйонів гривень.
  • У листопаді уряд вирішив цілком віддати будівлю в користування Римо-католицькій церкві, а органному залу знайти інше приміщення.
  • 25 листопада Найєм казав, що протиаварійні роботи планували виконати до кінця 2021 року.

Українська правда
Теми: Київпожежаархітектурацерква
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