У костелі св. Миколая, у якому сталась пожежа, завершили протиаварійні роботи

У костелі святого Миколая в Києві, в якому у вересні 2021 року сталася нищівна пожежа, завершили протиаварійні роботи.

Джерело: юридичний представник бізнесменів-благодійників Масі Найєм

Пряма мова Найєма: "Протиаварійні роботи в костелі Св. Миколая завершено

Це сталось сьогодні, 31 січня 2022 року.

Всі роботи були сплачені за гроші благодійників.

Вартість всіх робіт та послуг - 21 546 802,90 грн."

Деталі: Найєм уточнив, що найбільша частина коштів пішла на власне протиаварійний ремонт та реставрацію – близько 19,3 мільйонів гривень.

Майже 1,3 мільйони витратили на розробку робочого проєкту та технічого обстеження будівлі.

Решту коштів віддали на державну експертизу робочого проєкту, технічний та авторський нагляд за роботами та утримання служби замовника.

На благодійному рахунку, створеному бізнесом, залишилось ще близько 8 мільйонів гривень. Найєм пообіцяв пізніше уточнити, куди спрямують ці кошти.

Хід реставрації у вівтарі костелу Фото: facebook Масі Найєма

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