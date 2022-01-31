В костеле св. Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы
В костеле святого Николая в Киеве, в котором в сентябре 2021 года произошел пожар, завершили противоаварийные работы.
Источник: юридический представитель бизнесменов-благодетелей Маси Найем
Прямая речь Найема: "Противоаварийные работы в костеле Св. Николая завершены
Это произошло сегодня, 31 января 2022 года.
Все работы были уплачены за деньги благотворителей.
Стоимость всех работ и услуг – 21 546 802,90 грн".
Детали: Найем уточнил, что большая часть средств пошла на собственно противоаварийный ремонт и реставрацию – около 19,3 миллионов гривен.
Около 1,3 миллиона потратили на разработку рабочего проекта и технического обследования здания.
Остальные средства отдали на государственную экспертизу рабочего проекта, технический и авторский надзор за работами и плату службе заказчика.
На благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось около 8 миллионов гривен. Найем пообещал позже уточнить, куда направят эти средства.
Предыстория:
- Поздним вечером 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая, построенном известным архитектором Владиславом Городецким в начале ХХ века. Огонь полностью уничтожил ценный орган, который использовали Национальный дом камерной и органной музыки и римско-католический приход.
- На следующий день представители украинского крупного и среднего бизнеса инициировали сбор средств на восстановление костела. За один день собрали более 18 миллионов гривен. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что на полноценную реставрацию понадобится около 75 миллионов гривен.
- В ноябре правительство решило полностью отдать здание в пользование Римско-католической церкви, а органному залу найти другое помещение.
- 25 ноября Найем говорил, что противоаварийные работы планировали выполнить до конца 2021 года.