Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В костеле св. Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы

Понедельник, 31 января 2022, 11:43
В костеле св. Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы

В костеле святого Николая в Киеве, в котором в сентябре 2021 года произошел пожар, завершили противоаварийные работы.

Источник: юридический представитель бизнесменов-благодетелей Маси Найем

Прямая речь Найема: "Противоаварийные работы в костеле Св. Николая завершены

Реклама:

Это произошло сегодня, 31 января 2022 года.

Все работы были уплачены за деньги благотворителей.

Стоимость всех работ и услуг – 21 546 802,90 грн".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Найем уточнил, что большая часть средств пошла на собственно противоаварийный ремонт и реставрацию – около 19,3 миллионов гривен.

Около 1,3 миллиона потратили на разработку рабочего проекта и технического обследования здания.

Остальные средства отдали на государственную экспертизу рабочего проекта, технический и авторский надзор за работами и плату службе заказчика.

На благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось около 8 миллионов гривен. Найем пообещал позже уточнить, куда направят эти средства.

Реставрационные работа в алтаре церкви
Реставрационные работа в алтаре церкви
Фото: facebook-страница Найема

Предыстория: 

  • Поздним вечером 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая, построенном известным архитектором Владиславом Городецким в начале ХХ века. Огонь полностью уничтожил ценный орган, который использовали Национальный дом камерной и органной музыки и римско-католический приход.
  • На следующий день представители украинского крупного и среднего бизнеса инициировали сбор средств на восстановление костела. За один день собрали более 18 миллионов гривен. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что на полноценную реставрацию понадобится около 75 миллионов гривен.
  • В ноябре правительство решило полностью отдать здание в пользование Римско-католической церкви, а органному залу найти другое помещение.
  • 25 ноября Найем говорил, что противоаварийные работы планировали выполнить до конца 2021 года.

Украинская правда
Темы: Киевпожарархитектурацерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: