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В костеле св. Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы

Понедельник, 31 января 2022, 12:43

В костеле святого Николая в Киеве, в котором в сентябре 2021 года произошел пожар, завершили противоаварийные работы.

Источник: юридический представитель бизнесменов-благодетелей Маси Найем

Прямая речь Найема: "Противоаварийные работы в костеле Св. Николая завершены

Это произошло сегодня, 31 января 2022 года.

Все работы были уплачены за деньги благотворителей.

Стоимость всех работ и услуг – 21 546 802,90 грн".

Детали: Найем уточнил, что большая часть средств пошла на собственно противоаварийный ремонт и реставрацию – около 19,3 миллионов гривен.

Около 1,3 миллиона потратили на разработку рабочего проекта и технического обследования здания.

Остальные средства отдали на государственную экспертизу рабочего проекта, технический и авторский надзор за работами и плату службе заказчика.

На благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось около 8 миллионов гривен. Найем пообещал позже уточнить, куда направят эти средства.

Реставрационные работа в алтаре церкви
Реставрационные работа в алтаре церкви
Фото: facebook-страница Найема

Предыстория: 

  • Поздним вечером 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле святого Николая, построенном известным архитектором Владиславом Городецким в начале ХХ века. Огонь полностью уничтожил ценный орган, который использовали Национальный дом камерной и органной музыки и римско-католический приход.
  • На следующий день представители украинского крупного и среднего бизнеса инициировали сбор средств на восстановление костела. За один день собрали более 18 миллионов гривен. Министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что на полноценную реставрацию понадобится около 75 миллионов гривен.
  • В ноябре правительство решило полностью отдать здание в пользование Римско-католической церкви, а органному залу найти другое помещение.
  • 25 ноября Найем говорил, что противоаварийные работы планировали выполнить до конца 2021 года.

Украинская правда
Темы: Киевпожарархитектурацерковь


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