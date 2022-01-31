В костеле св. Николая, в котором произошел пожар, завершили противоаварийные работы

В костеле святого Николая в Киеве, в котором в сентябре 2021 года произошел пожар, завершили противоаварийные работы.

Источник: юридический представитель бизнесменов-благодетелей Маси Найем

Прямая речь Найема: "Противоаварийные работы в костеле Св. Николая завершены

Это произошло сегодня, 31 января 2022 года.

Все работы были уплачены за деньги благотворителей.

Стоимость всех работ и услуг – 21 546 802,90 грн".

Детали: Найем уточнил, что большая часть средств пошла на собственно противоаварийный ремонт и реставрацию – около 19,3 миллионов гривен.

Около 1,3 миллиона потратили на разработку рабочего проекта и технического обследования здания.

Остальные средства отдали на государственную экспертизу рабочего проекта, технический и авторский надзор за работами и плату службе заказчика.

На благотворительном счете, созданном бизнесом, осталось около 8 миллионов гривен. Найем пообещал позже уточнить, куда направят эти средства.

Реставрационные работа в алтаре церкви Фото: facebook-страница Найема

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