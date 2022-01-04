Поліція зафіксувала на транспорті майже 1200 порушень карантину: не було COVID-сертифікатів

У поліції прозвітували, що з 21 жовтня склали 1197 протоколів про адміністративне порушення правил транспортних перевезень під час карантину.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Деталі: Поліцейські здійснили майже 159 тисяч перевірок дотримання карантину на рейсах автомобільного, повітряного та залізничного транспорту. Зокрема, перевіряли наявність документів про вакцинацію, одужання чи результатів тестів на COVID-19 у водіїв, пасажирів та членів екіпажу.

Найбільшу кількість перевірок провели на автотранспорті – 133 672 перевірки.

Окрім того, поліцейські виявили в ході перевірок 1399 випадків нелегального перевезення пасажирів, за що також склали протоколи про порушення.

У ході різдвяно-новорічних свят (27 грудня – 2 січня) поліцейські склали 600 протоколів про порушення правил карантину.

Що було раніше: 21 жовтня набули чинності нові правила пасажирських перевезень між областями. Пасажири та перевізники повинні мати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 або результати тесту на коронавірус.