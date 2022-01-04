У США побудують ще два патрульні катери Mark VI для України

У США замовили будівництво для України ще двох патрульних катерів Mark VI.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони США 30 грудня 2021 року.

Будівництво катерів буде виконувати американська суднобудівна компанія SAFE Boats International. Роботи будуть виконуватися у Такомі в Вашингтоні і мають бути завершені до березня 2026 року.

Фінансування у розмірі понад 25 млн доларів передбачене з коштів ініціативи для безпекової підтримки України.

Профільне видання "Мілітарний" зазначає, що це є додатковою частиною до контракту від вересня 2021 року щодо будівництва для України шести патрульних катерів типу Mk VI. У січні 2021 року для України замовили два таких катери.

Mark VI у довжину сягає 25 метрів і є багатофункціональною платформою, може розвивати швидкість понад 35 вузлів. За базовими характеристиками, катери мають максимальний екіпаж із 10 чоловік та можуть прийняти до 8 пасажирів. Кожен екіпаж складається із двох команд, кожна команда має в своєму складі Командира, офіцера патруля, боцмана, стрілка, механіка та штурмана.

Інфографіка про катер Інформагентство Міністерства оборони України

За словами посла України у США Оксани Маркарової, у 2022 році Україна має отримати щонайменш три патрульні катери типу Mark VI.

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Нагадаємо, у листопаді Україна отримала від США два патрульні катери класу Island, вони отримали назви "Фастів" та "Суми".

Також на початку грудня у Франції спустили на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.