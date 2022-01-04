Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В США построят еще два патрульных катера Mark VI для Украины

Вторник, 4 января 2022, 17:29
Катер типа Mark VI. Фото: АрміяInform

В США заказали строительство еще двух патрульных катеров Mark VI для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны США 30 декабря 2021 года.

Строительство катеров будет производить американская судостроительная компания SAFE Boats International. Работы будут производиться в Такоме в Вашингтоне и должны быть завершены до марта 2026 года.

Финансирование в размере более 25 млн долларов предусмотрено из средств инициативы для поддержки Украины в области безопасности.

Профильное издание "Милитарный" отмечает, что это дополнительная часть к контракту от сентября 2021 года по строительству для Украины шести патрульных катеров типа Mk VI. В январе 2021 года для Украины заказали два таких катера.

Mark VI в длину достигает 25 метров и является многофункциональной платформой, способной развивать скорость более 35 узлов. По базовым характеристикам катера имеют максимальный экипаж из 10 человек и могут принять до 8 пассажиров. Каждый экипаж состоит из двух команд, а каждая команда из - командира, офицера патруля, боцмана, стрелка, механика и штурмана.

Инфографика катера
Инфографика катера
Информагентство Министерства обороны Украины

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, в 2022 году Украина должна получить по меньшей мере три патрульных катера типа Mark VI.

Напомним, в ноябре Украина получила от США два патрульных катера класса Island, они получили названия "Фастов" и "Сумы".

Также в начале декабря во Франции спустили на воду первый катер FPB98MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти

обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг

фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы

Кыргызстан и Таджикистан отправят своих военных в Казахстан

фотоМВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

документАрест активов "Прямого" и "5 канала": адвокат Порошенко обвинил ГБР во лжи

Все новости...
Последние новости
00:02
США готовы обсуждать с РФ сокращение присутствия в Восточной Европе – СМИ
23:31
Военные Лукашенко в Казахстане "приступили к выполнению задач"
23:02
Госсекретарь США о Казахстане: Когда русские в вашем доме, их трудно заставить уйти
22:41
60% немцев поддерживают "Северный поток-2" – опрос
21:50
Блинкен о заявлениях РФ об Украине: Как лис бы утверждал, что ему угрожают куры
21:25
обновленоНАТО должно быть готово к провалу диалога с РФ – Столтенберг
20:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
20:02
Блинкен обсудил с Кулебой потенциальные действия США и союзников в отношении РФ
19:45
В Киеве возросло количество смертей от Covid
19:05
фото, дополненоСитуация в Алматы: трупы, грабежи, нехватка хлеба, очереди в банкоматы
Все новости...