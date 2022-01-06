До Казахстану прибули "миротворці Лукашенка" – ЗМІ

Білоруські миротворці прибули до Казахстану: підрозділ доставили п'ятьма літаками Іл-76.

Джерело: російський телеканал "Мир 24"

Деталі: За даними російського ЗМІ, у складі є рота вітебських бійців-десантників.

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Раніше рішення направити до Казахстану миротворців ухвалив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко заявив, минулої ночі йшло обговорення, а потім і підготовка цих "миротворчих сил" військ ОДКБ.

"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Треба ж туди техніку перекинути… Тому йде туди перекидання військ ешелонами з Москви і наші хлопці будуть з Мінська вилітати", - зазначив він.

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Міністр оборони республіки Білорусь Віктор Хренін пояснив, що підрозділ, який прямує до Казахстану, "пройшов весь комплекс навчання і підготовлений для виконання подібних завдань". За словами міністра, він укомплектований лише військовослужбовцями за контрактом.

Що передувало: 5-го січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

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