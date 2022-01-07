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До Казахстану прибули "миротворці Лукашенка" – ЗМІ

П'ятниця, 7 січня 2022, 00:12
фото БелТА

Білоруські миротворці прибули до Казахстану: підрозділ доставили п'ятьма літаками Іл-76.

Джерело: російський телеканал "Мир 24"

Деталі: За даними російського ЗМІ, у складі є рота вітебських бійців-десантників.

Раніше рішення направити до Казахстану миротворців ухвалив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Лукашенко заявив, минулої ночі йшло обговорення, а потім і підготовка цих "миротворчих сил" військ ОДКБ.

"Я попросив Путіна, щоб він надав літаки для цього. Треба ж туди техніку перекинути… Тому йде туди перекидання військ ешелонами з Москви і наші хлопці будуть з Мінська вилітати", - зазначив він. 

Міністр оборони республіки Білорусь Віктор Хренін пояснив, що підрозділ, який прямує до Казахстану, "пройшов весь комплекс навчання і підготовлений для виконання подібних завдань". За словами міністра, він укомплектований лише військовослужбовцями за контрактом.

Що передувало: 5-го січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". РФ позиціонує ОДКБ як альтернативу НАТО. Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше не було прецедентів, щоб ОДКБ надсилала миротворців до країн-учасниць довогору.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Акції розпочалися у місті Жанаозені  Мангістауської області  після стрибка цін на сраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. З нового року його вартість на місцевих автозаправках збільшилася більше ніж удвічі: з 50-60 тенге за літр (близько $0,13) – до 120 тенге за літр ($0,27).
  • 4 січня уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге за літр для Мангістауської області, однак акції протесту не припинилися.
  • Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію".
  • Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про рішення направити до Казахстану миротворчі сили ОДКБ. 6 січня стало відомо, що перші російські військові вже прибули до Казахстану

Теми: КазахстанБілорусь


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