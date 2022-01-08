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Росія намагається усунути ЄС від перемовин щодо України - глава МЗС Франції

Субота, 8 січня 2022, 10:28
Росія намагається усунути ЄС від перемовин щодо України - глава МЗС Франції
ГЛАВА МЗС ФРАНЦІЇ ЖАН-ІВ ЛЕ ДРІАН. ФОТО GETTY IMAGES

Керівництво Росії намагається відсторонити Європейський Союз від обговорення ситуації навколо України.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Володимир Путін хоче обійти Європейський союз, він хоче послабити згуртовану позицію країн ЄС. Але безпеку в Європі неможливо уявити без європейців", - сказав Ле Дріан.

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Він попередив, що можливі військові дії Росії в Україні у будь-якому разі призведуть до "серйозних стратегічних наслідків", одним із яких може стати перегляд договору щодо газопроводу "Північний потік-2".

Французький міністр додав, що, незважаючи на запевнення Путіна у відведенні російських військ від кордону з Україною, Париж не помітив, щоб це справді сталося.

Нагадаємо, президент Франції Емануель Макрон заявив, що нова зустріч в нормандському форматі можлива вже протягом кількох наступних тижнів - її проведення ініціюють Франція та Німеччина.

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Теми: ФранціяРосіяЄС
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