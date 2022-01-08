Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина зупинила експорт зброї в Казахстан

Субота, 8 січня 2022, 18:53
Прапор Німеччини, фото SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Влада Німеччини вирішила припинити постачання продукції військового призначення до Казахстану через кризову ситуацію в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW 

Деталі: Ніяких подробиць, крім того, що німецькою владою уже вжиті заходи, щоб експорт таких товарів до Казахстану більше не здійснювався, не повідомляється.

Рішення прийняте після того, як президент Казахстану дозволив армії відкривати по протестувальниках вогонь на ураження без попередження.

У 2021 році в Німеччині видали 25 ліцензій на постачання оборонної продукції до Казахстану загальною сумою близько 2,2 мільйона євро. Це невелика частина німецького експорту.

Казахстан не є одним з основних отримувачів німецької оборонної продукції, але, як свідчить, доповідь Боннського міжнародного центру конверсії (BICC) від грудня 2021 року, в останні роки Німеччина регулярно постачала туди мисливські та спортивні гвинтівки, системи технічної розвідки, легкі вертольоти, а також супутникове та ракетне паливо для космодрому Байконур.

Крім того, Казахстан закуповував німецькі пістолети. Зокрема, за даними BICC, німецька фірма Sig Sauer поставила кілька сотень пістолетів для служби безпеки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та спецпідрозділу боротьби з тероризмом "Аристан".

Детально про ситуацію в Казахстані читайте у статті - "Не окупація, але інтервенція: який статус мають війська Путіна у Казахстані"

Теми: зброяКазахстанНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСтало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА

Блінкен запевнив Кулебу в готовності збільшити оборонну допомогу Україні

Зростання промислових цін стало рекордним за 25 років

В Україні починається нова хвиля коронавірусу – НАН

Росія запланувала дестабілізувати Україну зсередини – Нуланд

Посол США в НАТО: Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки

Усі новини...
зброя
Міноборони РФ показало перекидання військ та озброєнь до Казахстану
ЗМІ: Випущена КНДР ракета була гіперзвуковою
Посол розповів про діалог із новим урядом Німеччини щодо постачання зброї Україні і не лише
Останні новини
11:34
Курс валют на 12 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:30
фото "КІА" вилетів на зустрічну на Харківщині: троє загиблих
11:28
фотоСтало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА
11:26
В Україну прийшли сильні морози, але потепління не за горами
11:17
"Укрзалізниця" отримала понад 450 мільйонів прибутку
10:55
ЗМІ дізналися, що увійде до "секретного" пакета військової допомоги США для України
10:52
Росія за політично-релігійними обвинуваченнями переслідує 130 українців – омбудсмен
10:42
Німеччина, попри повідомлення ЗМІ та МЗС, не спростила в’їзд для туристів з України
10:36
фото"Співпраця" на 4 мільйони: ДБР затримало на відкаті столичного комунальника
10:33
Тайвань проінвестує 1 мільярд доларів у Литву
Усі новини...