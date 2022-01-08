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Німеччина зупинила експорт зброї в Казахстан

Субота, 8 січня 2022, 17:53
Німеччина зупинила експорт зброї в Казахстан
Прапор Німеччини, фото SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Влада Німеччини вирішила припинити постачання продукції військового призначення до Казахстану через кризову ситуацію в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW 

Деталі: Ніяких подробиць, крім того, що німецькою владою уже вжиті заходи, щоб експорт таких товарів до Казахстану більше не здійснювався, не повідомляється.

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Рішення прийняте після того, як президент Казахстану дозволив армії відкривати по протестувальниках вогонь на ураження без попередження.

У 2021 році в Німеччині видали 25 ліцензій на постачання оборонної продукції до Казахстану загальною сумою близько 2,2 мільйона євро. Це невелика частина німецького експорту.

Казахстан не є одним з основних отримувачів німецької оборонної продукції, але, як свідчить, доповідь Боннського міжнародного центру конверсії (BICC) від грудня 2021 року, в останні роки Німеччина регулярно постачала туди мисливські та спортивні гвинтівки, системи технічної розвідки, легкі вертольоти, а також супутникове та ракетне паливо для космодрому Байконур.

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Крім того, Казахстан закуповував німецькі пістолети. Зокрема, за даними BICC, німецька фірма Sig Sauer поставила кілька сотень пістолетів для служби безпеки колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та спецпідрозділу боротьби з тероризмом "Аристан".

Детально про ситуацію в Казахстані читайте у статті - "Не окупація, але інтервенція: який статус мають війська Путіна у Казахстані"

Теми: зброяКазахстанНімеччина
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