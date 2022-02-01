Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ДБР затримало начальника ізолятора: "нахімічив" із зарплатами поліцейських на 2 млн

Вівторок, 1 лютого 2022, 13:23
фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило протиправну схему, яка дозволила керівництву ізолятора тимчасового тримання на Харківщині збагатитися на суму понад 2 млн гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, начальник установи домовився зі своїми підлеглими, що вони не виходитимуть на роботу, але отримуватимуть зарплату.

За це шестеро поліцейських відділу охорони сплачували кожного місяця керівнику половину своїх доходів. Гроші передавали особисто, або переказували на банківські рахунки.

За даними слідства, незаконна схема діяла кілька років.

Наприкінці січня 2022 року правоохоронці зафіксували чергові платежі. Декілька поліцейських переказали на банківський рахунок дружини начальника ізолятора половину зарплати.

Загалом, сума безпідставно виплаченої заробітної плати становить понад 2 млн гривень.

Слідчі ДБР затримали керівника установи та одного з його підлеглих одразу після передачі частини отриманої зарплатні.

Тривають обшуки в ізоляторі тимчасового тримання, за адресами проживання фігурантів та у приміщенні ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обом затриманим, та ще п’ятьом фігурантам будуть вручені повідомлення про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда
powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

ФОТОУ Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

Усі новини...
Останні новини
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
21:21
"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію
21:00
Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії
20:39
Twitter тестує кнопку "проти" у всьому світі
Усі новини...