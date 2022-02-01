Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР затримало начальника ізолятора: "нахімічив" із зарплатами поліцейських на 2 млн

Вівторок, 1 лютого 2022, 12:23
ДБР затримало начальника ізолятора: нахімічив із зарплатами поліцейських на 2 млн
фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило протиправну схему, яка дозволила керівництву ізолятора тимчасового тримання на Харківщині збагатитися на суму понад 2 млн гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, начальник установи домовився зі своїми підлеглими, що вони не виходитимуть на роботу, але отримуватимуть зарплату.

Реклама:

За це шестеро поліцейських відділу охорони сплачували кожного місяця керівнику половину своїх доходів. Гроші передавали особисто, або переказували на банківські рахунки.

За даними слідства, незаконна схема діяла кілька років.

Наприкінці січня 2022 року правоохоронці зафіксували чергові платежі. Декілька поліцейських переказали на банківський рахунок дружини начальника ізолятора половину зарплати.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом, сума безпідставно виплаченої заробітної плати становить понад 2 млн гривень.

Слідчі ДБР затримали керівника установи та одного з його підлеглих одразу після передачі частини отриманої зарплатні.

Тривають обшуки в ізоляторі тимчасового тримання, за адресами проживання фігурантів та у приміщенні ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обом затриманим, та ще п’ятьом фігурантам будуть вручені повідомлення про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: