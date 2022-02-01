ДБР затримало начальника ізолятора: "нахімічив" із зарплатами поліцейських на 2 млн

Державне бюро розслідувань викрило протиправну схему, яка дозволила керівництву ізолятора тимчасового тримання на Харківщині збагатитися на суму понад 2 млн гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, начальник установи домовився зі своїми підлеглими, що вони не виходитимуть на роботу, але отримуватимуть зарплату.

Реклама:

За це шестеро поліцейських відділу охорони сплачували кожного місяця керівнику половину своїх доходів. Гроші передавали особисто, або переказували на банківські рахунки.

За даними слідства, незаконна схема діяла кілька років.

Наприкінці січня 2022 року правоохоронці зафіксували чергові платежі. Декілька поліцейських переказали на банківський рахунок дружини начальника ізолятора половину зарплати.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом, сума безпідставно виплаченої заробітної плати становить понад 2 млн гривень.

Слідчі ДБР затримали керівника установи та одного з його підлеглих одразу після передачі частини отриманої зарплатні.

Тривають обшуки в ізоляторі тимчасового тримання, за адресами проживання фігурантів та у приміщенні ГУ Нацполіції в Харківській області.

Обом затриманим, та ще п’ятьом фігурантам будуть вручені повідомлення про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.