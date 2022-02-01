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Рада взялась розслідувати дії влади під час окупації Криму

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:42
Рада взялась розслідувати дії влади під час окупації Криму
Фото ВР

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму Росією.

Джерело: засідання парламенту 1 лютого

Деталі: Проєкт постанови №4657 підтримали 229 народних депутатів.

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Згідно з текстом документа, основні завдання Тимчасової слідчої комісії:

  • перевірити інформацію про сприяння держпосадовцями та представниками органів місцевого самоврядування України Російській Федерації у тимчасовій окупації Криму у 2013-2014 роках,
  • перевірити хід розслідування правоохоронцями фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму,  
  • зібрати інформацію та отримати пояснення від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, які розслідує тимчасова слідча комісія,
  • ініціювати питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

Постановою визначено, що в ТСК працюватиме 10 народних депутатів.

Термін її діяльності становить 1 рік.

ВІДЕО ДНЯ

 

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаКримокупація
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