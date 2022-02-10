По всій Україні розпочалися військові навчання "Заметіль-2022"

В Україні розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які пройдуть у різних регіонах України.

Джерело: телеканал "Дом" з коментарем командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва

Пряма мова Наєва: "Офіцери на пунктах управління поширять свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупованнями в ході проведення операцій силами оборони.

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На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть удосконалювати способи ведення оборони, зокрема асиметричні дії".

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