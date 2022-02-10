По всій Україні розпочалися військові навчання "Заметіль-2022"
Четвер, 10 лютого 2022, 10:46
В Україні розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які пройдуть у різних регіонах України.
Джерело: телеканал "Дом" з коментарем командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва
Пряма мова Наєва: "Офіцери на пунктах управління поширять свої теоретичні знання з питань підготовки, всебічного забезпечення та управління угрупованнями в ході проведення операцій силами оборони.
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На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть удосконалювати способи ведення оборони, зокрема асиметричні дії".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 10 лютого в Білорусі розпочалися масштабні навчання російської та білоруської армії із використанням важкої військової техніки. Західні партнери України побоюються, що ці навчання Росія може використати як претекст для нападу на Україну.
- Водночас, Росія проводить навчання у Воронезькій області та планує навчання в Ростовській області, які межують з Україною.
- Також повідомляється про підкріплення окупованих Росією територій ОРДЛО та Криму.
- 7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна проведе власні планові військові навчання, паралельно зі спільними навчаннями Росії та Білорусі. За його словами, вони відбуватимуться в Рівному, Ковелі, Овручі, Широкому Лані, Олешківських пісках, Чугуєві, Чернігові, Сумах й Одесі.